Виплати від UNHCR — хто отримав право на допомогу у квітні

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві стартує реєстрація на грошову допомогу в рамках програми багатоцільової підтримки від UNHCR Ukraine. Громадяни зможуть оформити виплати на три місяці.

Про це йдеться в анонсі пресслужби UNHCR у Telegram-каналі.

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Фіндопомогу від UNHCR зможуть оформити внутрішньо переміщені особи (ВПЛ) та біженці, які мешкають у Києві. Йдеться про суму допомоги у 10,8 тис. грн для особливо вразливих категорій людей (кожен член родини отримає по 3,6 тис. грн упродовж тримісячного періоду).

Щодо претендентів діють такі вимоги:

переселенці мали переміститись лише за попередні шість місяців;

біженці, які повернулися на свою колишню адресу проживання після вимушеного виїзду на початку війни.

Також потрібно мати такі життєві обставини:

громадяни мають обмежені фінансові можливості, а саме — дохід на одну особу в домогосподарстві не більше 5,4 тис. грн;

у родині є лише один з батьків, який виховує неповнолітніх дітей чи дбає про людей похилого віку;

родина складається лише з осіб похилого віку, які займаються вихованням дітей до 18 років;

у сім'ї є тяжкохворі особи чи люди з інвалідністю.

Як залишити заявку на грошову допомогу

Заявки прийматиме партнер UNHCR Ukraine — Благодійний фонд "Право на захист" 2 квітня 2025 року.

Зареєструватися на фіндопомогу можна буде, заповнивши спеціальну онлайн-форму (відкриється о 12.00). Громадяни можуть потрапити на прийом у пункт збору даних в м. Київ лише за попереднім записом.

"У разі успішного заповнення форми необхідно очікувати на дзвінок від працівників БФ "Право на захист" для проходження попередньої перевірки на відповідність умовам програми та призначення дати, часу та адреси прийому", — повідомляють організатори.

Всі деталі можна уточнити за такими контактами:

гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711;

електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Нагадаємо, цьогоріч у Сумській області доступна допомога від Товариства Червоного Хреста. Вразливі категорії громадян зможуть отримати по 40 тис. гривень.

Раніше ми писали, що Caritas-Spes Ukraine приймає заявки на фіндопомогу. Гроші нададуть на підтримку бізнесу, що постраждав від війни в одному з регіонів України.