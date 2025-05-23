Выплаты от UNHCR уязвимым украинцам — где доступна помощь в 10,8 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года некоторые граждане смогут получить денежную помощь по программе многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Выплаты будут доступны пока только в одной из громад в Сумской области.

Об этом анонсировали в пресс-центре UNHCR в Telegram-канале.

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Условия программы финпомощи от UNHCR

По информации представителей организации, финансовую помощь от UNHCR смогут оформить жители Кролевецкой территориальной громады в Сумской области.

"Открыта запись в очередь для приема в г. Кролевец на 23 мая 2025 (пятница)", — говорится в сообщении.

Выплаты предоставят наиболее уязвимым категориям людей в размере 10,8 тыс. грн на каждого человека в семье, то есть по 3,6 тыс. грн за три месяца. А именно:

внутренним переселенцам;

беженцам, которые вернулись домой.

Нужно подпадать под следующие категории уязвимости:

доход претендентов не более 5,4 тыс. грн на одного члена семьи;

неполная семья (отец/мать), где есть несовершеннолетние дети или лица пожилого возраста;

семья, которую возглавляют пожилые люди, воспитывающие детей;

семья с лицами с тяжелыми болезнями/инвалидностью.

Также важно то, не регистрировалась ли ранее семья на международную финансовую помощь в течение последних трех месяцев.

Как подать заявку на финансовую помощь

Регистрация на финпомощь в городе Кролевец происходит по телефону 063 182 68 38. Граждане смогут попасть на прием только по предварительной записи.

Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы в будни 9:00-16:00.

В мае 2025 года в Сумской области также время от времени будут работать мобильные группы для регистрации на финансовую помощь. За этим можно следить в оповещениях в Telegram-канале представителей UNHCR.

Ранее мы рассказывали, что Depaul Ukraine регистрирует на финпомощь в рамках проекта "Интегрированная поддержка уязвимых семей". Проект воплощают в жизнь при поддержке Канады.

Также сообщалось, что некоторым украинцам доступны гранты от БФ "Каритас Полтава". Деньги смогут получить те граждане, которые работают в аграрной сфере.