Виплати у травні — хто і де зможе отримати допомогу від Чехії

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, у яких відсутня державна підтримка під час війни, можуть отримати грошову допомогу від організації People in need ("Людина в біді"). Розраховувати на виплати зможуть вразливі категорії громадян в одному з регіонів.

Про це повідомляє одна з філій громадської організації "УТОС".

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Хто і де може отримати грошову допомогу

Як зазначається, оформити фінансову допомогу від чеської гуманітарної організації People in need можуть жителі Харкова та прифронтових громад регіону (у пріоритеті: Харківська, Чугуївська, Роганська, Златопільська, Берестинська).

У програмі можуть взяти участь громадяни, які належать до вразливих категорій населення. А саме:

мешканці прифронтових громад;

внутрішні переселенці;

особи, які повернулися додому на деокуповані території;

соціальні меншини, зокрема, представники ромської громади;

приймаючі громади, де є особи, що постраждали від війни.

Першочергово на виплати можуть претендувати особи, яким:

загрожує фізична небезпека через пошкоджену/зруйновану оселю;

потребують юридичного супроводу, що пов'язаний з відновленням прав на пошкоджену/зруйновану нерухомість;

не мають доступу до критично важливих державних послуг через втрату чи пошкодження необхідних документів;

не мають доступу/обмежений доступ до послуг у зв'язку з війною.

Пріоритет у наданні фіндопомоги отримають тільки кілька категорій громадян. У списку:

жінки, які самі очолюють домогосподарство;

єдині опікуни дітей/інші особи на утриманні;

діти;

літні люди з групи ризику;

особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями чи ті, що належать до соцменшин;

особи з юридичними проблемами, що пов’язані з отриманням чи поновленням статусу.

Як отримати допомогу та інші нюанси

Грошову допомогу можна витратити на критичні потреби, пов'язані із безпекою, гідністю та добробутом. А саме:

на покриття витрат з транспортного перевезення/проживання;

на оплату оренди житла через ризик виселення;

на комунальні послуги;

на допомогу в юридичному оформленні документів, на критичні потреби, що пов’язані з безпекою.

"Важливо зазначити, що повинна бути наявність: вразлива категорія, відсутність альтернативи покрити потребу іншими організаціями", — повідомили організатори.

Деталі можна уточнити на сторінці ГО "Харківська обласна організація УТОС".

Раніше ми писали, що до 27 травня українці можуть отримати допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Організатори назвали певні правила, що допоможуть уникнути помилок під час реєстрації.

Також повідомляли, що внутрішньо переміщені особи в Одесі та області можуть отримати грошову допомогу. Виплати надає БО Caritas Odesa UGCC на оренду.