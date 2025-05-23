Виплати у травні — хто і де зможе отримати допомогу від Чехії

Грошова допомога від Чехії — де і кому доступні виплати
Українці, у яких відсутня державна підтримка під час війни, можуть отримати грошову допомогу від організації People in need ("Людина в біді"). Розраховувати на виплати зможуть вразливі категорії громадян в одному з регіонів.
Про це повідомляє одна з філій громадської організації "УТОС".
Хто і де може отримати грошову допомогу
Як зазначається, оформити фінансову допомогу від чеської гуманітарної організації People in need можуть жителі Харкова та прифронтових громад регіону (у пріоритеті: Харківська, Чугуївська, Роганська, Златопільська, Берестинська).
У програмі можуть взяти участь громадяни, які належать до вразливих категорій населення. А саме:
- мешканці прифронтових громад;
- внутрішні переселенці;
- особи, які повернулися додому на деокуповані території;
- соціальні меншини, зокрема, представники ромської громади;
- приймаючі громади, де є особи, що постраждали від війни.
Першочергово на виплати можуть претендувати особи, яким:
- загрожує фізична небезпека через пошкоджену/зруйновану оселю;
- потребують юридичного супроводу, що пов'язаний з відновленням прав на пошкоджену/зруйновану нерухомість;
- не мають доступу до критично важливих державних послуг через втрату чи пошкодження необхідних документів;
- не мають доступу/обмежений доступ до послуг у зв'язку з війною.
Пріоритет у наданні фіндопомоги отримають тільки кілька категорій громадян. У списку:
- жінки, які самі очолюють домогосподарство;
- єдині опікуни дітей/інші особи на утриманні;
- діти;
- літні люди з групи ризику;
- особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями чи ті, що належать до соцменшин;
- особи з юридичними проблемами, що пов’язані з отриманням чи поновленням статусу.
Як отримати допомогу та інші нюанси
Грошову допомогу можна витратити на критичні потреби, пов'язані із безпекою, гідністю та добробутом. А саме:
- на покриття витрат з транспортного перевезення/проживання;
- на оплату оренди житла через ризик виселення;
- на комунальні послуги;
- на допомогу в юридичному оформленні документів, на критичні потреби, що пов’язані з безпекою.
"Важливо зазначити, що повинна бути наявність: вразлива категорія, відсутність альтернативи покрити потребу іншими організаціями", — повідомили організатори.
Деталі можна уточнити на сторінці ГО "Харківська обласна організація УТОС".
Раніше ми писали, що до 27 травня українці можуть отримати допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Організатори назвали певні правила, що допоможуть уникнути помилок під час реєстрації.
Також повідомляли, що внутрішньо переміщені особи в Одесі та області можуть отримати грошову допомогу. Виплати надає БО Caritas Odesa UGCC на оренду.
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