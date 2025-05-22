Виплати від Caritas Poltava — хто зможе отримати до 16,5 тис. грн у травні

Людина тримає гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям доступні багатоцільові гранти від благодійного фонду "Карітас Полтава" у травні 2025 року. Кошти надають громадянам, які продовжують працювати в аграрній сфері під час війни.

Про це інформує пресслужба фонду у Facebook.

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Детальніше про допомогу в агросфері

Як зазначається, проєкт допомоги покликаний підтримати домогосподарства, які займаються рослинництвом або тваринництвом, та зацікавлені у продовженні або відновленні такої діяльності у Полтавській області.

Зокрема, учасникам програми будуть доступні гранти на покращення доступу до ринків та збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції у розмірі від 8 тис. грн до 16,5 тис. грн, що є фінансовою підтримкою для переробки харчових продуктів та для покриття транспортних витрат.

Також проєкт підтримки передбачає навчальні сесії у вигляді тренінгів, спрямованих на розвиток фермерського потенціалу та покращення практик ведення сільського господарства.

Хто може отримати допомогу

Претендувати на допомогу від БФ "Карітас Полтава" зможуть внутрішні переселенці та місцеве постраждале від війни населення. Також домогосподарству потрібно мати одну з таких вразливостей:

багатодітна родина (від трьох дітей);

є люди з інвалідністю (перша та друга група) або які мають важку/хронічну хворобу;

родину очолює одна особа (самотні батько чи мати, опікуни);

є вагітні жінки або діти до трьох років;

є люди похилого віку (60+);

є особи передпенсійного віку 50+ без доходів.

Для того, щоб взяти участь у проєкті домогосподарства повинні підпадати під такі умови:

покладаються на фермерство як на ключове джерело доходу;

є доступ до землі (до п'яти гектарів);

мають вразливість;

відсутня подібна допомога від інших благодійників протягом останніх дев'яти місяців;

подати заявку (виробничий план) та взяти участь принаймні у одній навчальній сесії.

Всі охочі зареєструватися у проєкті, мають заповнити онлайн-форму.

Деталі можна уточнити за номерами телефонів:

+380952877054;

+380503055080.

Раніше ми писали, що в БФ Depaul Ukraine стартував проєкт "Інтегрована підтримка вразливих родин" за підтримки Канади. В його рамках учасники програми зможуть отримати фіндопомогу.

Також повідомлялося про доступну грошову допомогу для переселенців в Одесі. Організація Caritas Odesa UGCC надає виплати для оренди житла.