Виплати від UNHCR вразливим українцям — де доступна допомога у 10,8 тис. грн

Грошова допомога від UNHCR — де можна отримати 10,8 тис. грн
У травні 2025 року деякі громадяни зможуть отримати грошову допомогу за програмою багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Виплати будуть доступні поки що лише в одній з громад у Сумській області.
Про це анонсували у пресцентрі UNHCR в Telegram-каналі.
Умови програми фіндопомоги від UNHCR
За інформацією представників організації, фінансову допомогу від UNHCR зможуть оформити жителі Кролевецької територіальної громади у Сумській області.
"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Кролевець на 23 травня 2025 (п'ятниця)", — йдеться у повідомленні.
Виплати нададуть найбільш вразливим категоріям людей у розмірі 10,8 тис. грн на кожну особу в сім'ї, тобто по 3,6 тис. грн за три місяці. А саме:
- внутрішнім переселенцям;
- біженцям, які повернулися додому.
Потрібно підпадати під такі категорії вразливості:
- дохід претендентів не більший за 5,4 тис. грн на одного члена родини;
- неповна сім'я (батько/мати), де є неповнолітні діти чи особи похилого віку;
- родина, яку очолюють люди похилого віку, які виховують дітей;
- сім'я з особами з тяжкими хворобами/інвалідністю.
Також важливим є те, чи не реєструвалась раніше родина на міжнародну фінансову допомогу упродовж останніх трьох місяців.
Як подати заявку на фінансову допомогу
Реєстрація на фіндопомогу у місті Кролевець відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Громадяни зможуть потрапити на прийом лише за попереднім записом.
Уточнити свій номер в черзі можна також за телефоном пункту збору даних у м. Суми у будні 9:00-16:00.
У травні 2025 року у Сумській області також час від часу працюватимуть мобільні групи для реєстрації на фінансову допомогу. За цим можна стежити в сповіщеннях в Telegram-каналі представників UNHCR.
Раніше ми розповідали, що Depaul Ukraine реєструє на фіндопомогу в межах проєкту "Інтегрована підтримка вразливих родин". Проєкт втілюють у життя за підтримки Канади.
Також повідомляли, що деяким українцям доступні гранти від БФ "Карітас Полтава". Гроші зможуть отримати ті громадяни, які працюють в аграрній сфері.
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