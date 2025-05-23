Виплати від UNHCR вразливим українцям — де доступна допомога у 10,8 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року деякі громадяни зможуть отримати грошову допомогу за програмою багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Виплати будуть доступні поки що лише в одній з громад у Сумській області.

Про це анонсували у пресцентрі UNHCR в Telegram-каналі.

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Умови програми фіндопомоги від UNHCR

За інформацією представників організації, фінансову допомогу від UNHCR зможуть оформити жителі Кролевецької територіальної громади у Сумській області.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Кролевець на 23 травня 2025 (п'ятниця)", — йдеться у повідомленні.

Виплати нададуть найбільш вразливим категоріям людей у розмірі 10,8 тис. грн на кожну особу в сім'ї, тобто по 3,6 тис. грн за три місяці. А саме:

внутрішнім переселенцям;

біженцям, які повернулися додому.

Потрібно підпадати під такі категорії вразливості:

дохід претендентів не більший за 5,4 тис. грн на одного члена родини;

неповна сім'я (батько/мати), де є неповнолітні діти чи особи похилого віку;

родина, яку очолюють люди похилого віку, які виховують дітей;

сім'я з особами з тяжкими хворобами/інвалідністю.

Також важливим є те, чи не реєструвалась раніше родина на міжнародну фінансову допомогу упродовж останніх трьох місяців.

Як подати заявку на фінансову допомогу

Реєстрація на фіндопомогу у місті Кролевець відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Громадяни зможуть потрапити на прийом лише за попереднім записом.

Уточнити свій номер в черзі можна також за телефоном пункту збору даних у м. Суми у будні 9:00-16:00.

У травні 2025 року у Сумській області також час від часу працюватимуть мобільні групи для реєстрації на фінансову допомогу. За цим можна стежити в сповіщеннях в Telegram-каналі представників UNHCR.

Раніше ми розповідали, що Depaul Ukraine реєструє на фіндопомогу в межах проєкту "Інтегрована підтримка вразливих родин". Проєкт втілюють у життя за підтримки Канади.

Також повідомляли, що деяким українцям доступні гранти від БФ "Карітас Полтава". Гроші зможуть отримати ті громадяни, які працюють в аграрній сфері.