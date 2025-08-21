Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от UNHCR — где гарантируют выплату 10,8 тыс. грн

Денежная помощь от UNHCR — где гарантируют выплату 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 08:00
Выплаты в 10,8 тыс. грн — кто из ВПЛ может получить помощь от UNHCR Ukraine
Человек держит деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Представительство UNHCR Ukraine регистрирует граждан на выплату многоцелевой денежной помощи в размере 10,8 тыс. грн в августе 2025 года. В частности, подавать заявки на выплаты могут некоторые жители города Запорожье.

Об этом информируют представители UNHCR Ukraine в Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Что надо знать о программе от UNHCR Ukraine

UNHCR Ukraine является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, глобальной межправительственной организации, деятельность которой связана со спасением жизней, защитой прав граждан. В украинском контексте организация предоставляет приоритет поддержке беженцев и внутренне перемещенных лиц, которые либо не имеют возможности вернуться в собственные дома, либо имеют финансовые трудности, вернувшись домой после выезда во время войны.

Функционирует программа в наиболее пострадавших регионах, в частности, в конце лета получить помощь могут жители Запорожья. Для этого необходимо соответствовать правилам, в частности, принадлежать к уязвимым категориям, и иметь необходимые документы.

Каждый член семьи заявителя, кто был вынужден покидать собственные дома из-за агрессии РФ, получит денежную помощь в размере 10,8 тыс. гривен (по 3,6 тыс. гривен/3 месяца).

Воспользоваться правом получить выплаты могут те граждане, которые до этого не получали аналогичную поддержку от других украинских или международных благотворительных организаций за последние три месяца при условиях:

  1. Внутренние переселенцы оставили дом или вернулись домой после перемещения не более шести месяцев назад;
  2. Беженцы вернулись на прежний адрес проживания в Украину из-за границы после вынужденного выезда в начале полномасштабного вторжения РФ.

В приоритете граждане, которые имеют следующие критерии уязвимостей:

  • неполная семья (отец/мать/опекун), есть несовершеннолетние дети или лица пожилого возраста;
  • домохозяйство состоит только из граждан старшего возраста (более 55 лет);
  • семью возглавляет лицо пожилого возраста, которое занимается воспитанием несовершеннолетних детей;
  • в семье заявителя есть лица с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Важным условием является финансовое состояние граждан: размер ежемесячного дохода на одного человека в семье не должен превышать сумму 5,4 тыс. грн.

Как подать заявку на международную денежную помощь

По информации организации, украинцы, которые подпадают под вышеуказанные требования, могут записаться в очередь на получение помощи в городе Запорожье, заполнив специальную онлайн-форму.

"Запись в очередь на регистрацию в г. Запорожье восстановлена, обязательно заполните форму. Регистрируем только по предварительной записи. Живой очереди нет. О дальнейших новостях по регистрации будем сообщать здесь. Следите, пожалуйста, за обновлениями!", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинцам доступны гранты от Красного Креста. В рамках программы "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" гражданам выплатят до 100 тыс. грн.

Также мы рассказывали, кто сможет получить финпомощь от БО "Каритас Украина" в августе 2025 года. Регистрация на выплаты доступна для переселенцев в г. Каменское Днепропетровской области.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации