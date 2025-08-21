Выплаты в 10,8 тыс. грн — кто из ВПЛ может получить помощь от UNHCR Ukraine

Человек держит деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Представительство UNHCR Ukraine регистрирует граждан на выплату многоцелевой денежной помощи в размере 10,8 тыс. грн в августе 2025 года. В частности, подавать заявки на выплаты могут некоторые жители города Запорожье.

Об этом информируют представители UNHCR Ukraine в Telegram-канале.

Что надо знать о программе от UNHCR Ukraine

UNHCR Ukraine является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, глобальной межправительственной организации, деятельность которой связана со спасением жизней, защитой прав граждан. В украинском контексте организация предоставляет приоритет поддержке беженцев и внутренне перемещенных лиц, которые либо не имеют возможности вернуться в собственные дома, либо имеют финансовые трудности, вернувшись домой после выезда во время войны.

Функционирует программа в наиболее пострадавших регионах, в частности, в конце лета получить помощь могут жители Запорожья. Для этого необходимо соответствовать правилам, в частности, принадлежать к уязвимым категориям, и иметь необходимые документы.

Каждый член семьи заявителя, кто был вынужден покидать собственные дома из-за агрессии РФ, получит денежную помощь в размере 10,8 тыс. гривен (по 3,6 тыс. гривен/3 месяца).

Воспользоваться правом получить выплаты могут те граждане, которые до этого не получали аналогичную поддержку от других украинских или международных благотворительных организаций за последние три месяца при условиях:

Внутренние переселенцы оставили дом или вернулись домой после перемещения не более шести месяцев назад; Беженцы вернулись на прежний адрес проживания в Украину из-за границы после вынужденного выезда в начале полномасштабного вторжения РФ.

В приоритете граждане, которые имеют следующие критерии уязвимостей:

неполная семья (отец/мать/опекун), есть несовершеннолетние дети или лица пожилого возраста;

домохозяйство состоит только из граждан старшего возраста (более 55 лет);

семью возглавляет лицо пожилого возраста, которое занимается воспитанием несовершеннолетних детей;

в семье заявителя есть лица с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Важным условием является финансовое состояние граждан: размер ежемесячного дохода на одного человека в семье не должен превышать сумму 5,4 тыс. грн.

Как подать заявку на международную денежную помощь

По информации организации, украинцы, которые подпадают под вышеуказанные требования, могут записаться в очередь на получение помощи в городе Запорожье, заполнив специальную онлайн-форму.

"Запись в очередь на регистрацию в г. Запорожье восстановлена, обязательно заполните форму. Регистрируем только по предварительной записи. Живой очереди нет. О дальнейших новостях по регистрации будем сообщать здесь. Следите, пожалуйста, за обновлениями!", — говорится в сообщении.

