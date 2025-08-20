Виплати від Червоного Хреста — де доступні гранти до 100 тис. грн

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український Червоний Хрест продовжує реалізацію програми підтримки підприємництва у період війни. У її рамках передбачається надання грантів громадянам на різні види бізнесу в одному з регіонів у 100 тис. грн.

Про це інформує пресцентр Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста.

Де доступні гранти від Червоного Хреста до 100 тис. грн

Як зазначається, реєстрація у програмі "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" стартувала у Тернопільській області. Вона покликана надати підтримку у започаткуванні, розвитку чи у відновленні власної справи у вигляді грантового фінансування.

"Програма "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" реалізується Українським Червоним Хрестом на Тернопільщині за підтримки Швейцарського та Іспанського Червоного Хреста", — йдеться у повідомленні.

Взяти участь у програмі зі своєю бізнес-ідеєю можуть:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з реєстрацією у Тернополі та області за наявності можливості вести господарську діяльність в громаді; Місцеві жителі, які постраждали внаслідок війни (ветерани та члени родин), інші вразливі категорії громадян.

Згідно з правилами, за найкращі бізнес-ідеї Червоний Хрест обіцяє надання 100 тис. грн. Кошти перерахують у дві хвилі:

під час першої — 50% від розміру гранту;

під час другої — 50% в разу успішного виконання плану.

Долучитися до програми підтримки зможуть громадяни, які мають бізнес-ідеї у чотирьох сферах:

сільське господарство;

виробництво;

послуги;

торгівля.

Оголошення. Джерело: Червоний Хрест у Тернопільській області

Як взяти участь у грантовій програмі

За інформацією пресцентру Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста, якщо громадяни підпадають під вищевказані вимоги, то мають подати анкети та документи (разом із копіями) у друкованому вигляді до 10 вересня 2025 року.

Приймають заявки організатори за адресою: м. Тернопіль, вул. Мостова-бічна, 6, каб. 6 (у будні з 10:00 до 15:00).

"Увага! Лише один член домогосподарства може отримати підтримку. Заявники, які були учасниками грантових програм ТЧХУ за останні 12 місяців до дати публікації Умов участі, не будуть включені до конкурсу на отримання грантової підтримки", — йдеться у повідомленні.

