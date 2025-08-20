Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога у 100 тис. грн — хто з українців отримає підтримку

Фіндопомога у 100 тис. грн — хто з українців отримає підтримку

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:00
Виплати від Червоного Хреста — де доступні гранти до 100 тис. грн
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український Червоний Хрест продовжує реалізацію програми підтримки підприємництва у період війни. У її рамках передбачається надання грантів громадянам на різні види бізнесу в одному з регіонів у 100 тис. грн.

Про це інформує пресцентр Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста.

Реклама
Читайте також:

Де доступні гранти від Червоного Хреста до 100 тис. грн

Як зазначається, реєстрація у програмі "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" стартувала у Тернопільській області. Вона покликана надати підтримку у започаткуванні, розвитку чи у відновленні власної справи у вигляді грантового фінансування.

"Програма "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" реалізується Українським Червоним Хрестом на Тернопільщині за підтримки Швейцарського та Іспанського Червоного Хреста", — йдеться у повідомленні.

Взяти участь у програмі зі своєю бізнес-ідеєю можуть:

  1. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з реєстрацією у Тернополі та області за наявності можливості вести господарську діяльність в громаді;
  2. Місцеві жителі, які постраждали внаслідок війни (ветерани та члени родин), інші вразливі категорії громадян.

Згідно з правилами, за найкращі бізнес-ідеї Червоний Хрест обіцяє надання 100 тис. грн. Кошти перерахують у дві хвилі:

  • під час першої — 50% від розміру гранту;
  • під час другої — 50% в разу успішного виконання плану.

Долучитися до програми підтримки зможуть громадяни, які мають бізнес-ідеї у чотирьох сферах: 

  • сільське господарство; 
  • виробництво;  
  • послуги; 
  • торгівля.
допомога українцям
Оголошення. Джерело: Червоний Хрест у Тернопільській області

Як взяти участь у грантовій програмі

За інформацією пресцентру Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста, якщо громадяни підпадають під вищевказані вимоги, то мають подати анкети та документи (разом із копіями) у друкованому вигляді до 10 вересня 2025 року.

Приймають заявки організатори за адресою: м. Тернопіль, вул. Мостова-бічна, 6, каб. 6 (у будні з 10:00 до 15:00).

"Увага! Лише один член домогосподарства може отримати підтримку. Заявники, які були учасниками грантових програм ТЧХУ за останні 12 місяців до дати публікації Умов участі, не будуть включені до конкурсу на отримання грантової підтримки", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в рамках програми благодійного фонду "Карітас Кам'янське" внутрішньо переміщені особи зможуть отримати шестимісячну фінансову підтримку. Кошти нададуть на оренду житла. 

Також ми розповідали, що благодійна організація "Щедрик" надасть громадянам допомогу розміром до 1 тис. доларів. Виплати доступні в одному з українських регіонів.  

виплати фінансова допомога матеріальна допомога бізнес грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації