Виплати у 10,8 тис. грн — хто з ВПО може отримати допомогу від UNHCR Ukraine

Людина тримає гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Представництво UNHCR Ukraine реєструє громадян на виплату багатоцільової грошової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн у серпні 2025 року. Зокрема, подавати заявки на виплати можуть деякі жителі міста Запоріжжя.

Про це інформують представники UNHCR Ukraine у Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про програму від UNHCR Ukraine

UNHCR Ukraine є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, глобальної міжурядової організації, діяльність якої пов'язана з порятунком життів, захистом прав громадян. В українському контексті організація надає пріоритет підтримці біженців та внутрішньо переміщених осіб, які або не мають можливості повернутися до власних осель, або мають фінансову скруту, повернувшись додому після виїзду під час війни.

Функціонує програма у найбільш постраждалих регіонах, зокрема, наприкінці літа отримати допомогу можуть жителі Запоріжжя. Для цього необхідно відповідати правилам, зокрема, належати до вразливих категорій, та мати потрібні документи.

Кожен член родини заявника, хто був змушений залишати власні домівки через агресію РФ, отримає грошову допомогу у розмірі 10,8 тис. гривень (по 3,6 тис. гривень/3 місяці).

Скористатися правом отримати виплати можуть ті громадяни, які до цього не отримували аналогічну підтримку від інших українських чи міжнародних благодійних організацій за останні три місяці за умов:

Внутрішні переселенці залишили оселю або повернулись додому після переміщення не більш ніж шість місяців тому; Біженці повернулись на колишню адресу проживання в Україну з-за кордону після вимушеного виїзду на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У пріоритеті громадяни, які мають такі критерії вразливостей:

неповна сім'я (батько/матір/опікун), є неповнолітні діти чи особи похилого віку;

домогосподарство складається лише з громадян старшого віку (понад 55 років);

родину очолює особа похилого віку, яка займається вихованням неповнолітніх дітей;

у родині заявника є особи з інвалідністю/тяжкими хворобами.

Важливою умовою є фінансовий стан громадян: розмір щомісячного доходу на одну особу у родині не повинен перевищувати суму 5,4 тис. грн.

Як подати заявку на міжнародну грошову допомогу

За інформацією організації, українці, які підпадають під вищевказані вимоги, можуть записатися в чергу на отримання допомоги у місті Запоріжжя, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

"Запис в чергу на реєстрацію у м. Запоріжжя відновлено. Обов'язково заповніть форму. Реєструємо тільки за попереднім записом. Живої черги немає. Про подальші новини щодо реєстрації повідомлятимемо тут. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями!", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українцям доступні гранти від Червоного Хреста. У рамках програми "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" громадянам виплатять до 100 тис. грн.

Також ми розповідали, хто зможе отримати фіндопомогу від БО "Карітас Україна" у серпні 2025 року. Реєстрація на виплати доступна для переселенців у м. Кам'янське на Дніпропетровщині.