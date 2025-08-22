Выплаты от UHF — кто из украинцев сможет получить денежную помощь до 41 тыс. грн

Денежная помощь от UHF — кто сможет получить 41 тыс. грн
До 23 августа 2025 года в одной из областей некоторые украинцы могут принять участие в программе поддержки, направленной на восстановление экономической стабильности при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины ГФУ/UHF. Она рассчитана на внутренних переселенцев и граждан, которые занимаются сельским хозяйством.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Щедрик".
Подробнее о программе помощи
Как отмечается, принять участие в программе помощи смогут уязвимые домохозяйства в громадах в Херсонском регионе. В рамках программы поддержки уязвимые категории граждан получат денежную помощь до 1 тыс. долларов (41 тыс. грн в гривневом эквиваленте).
Целью программы является предоставление возможности для восстановления экономической стабильности и обеспечения устойчивых источников существования, в частности для переселенцев и жителей, которые занимаются сельским хозяйством.
Приобщиться к программе смогут домохозяйства, которые имеют как минимум два из критериев уязвимости. Выплаты доступны:
- переселенцам, которые имеют статус ВПЛ с января 2024 года и проживают на новом месте;
- многодетным семьям (есть официальное подтверждение);
- малообеспеченным семьям (при наличии справки);
- семьям с лицами с инвалидностью, или имеющим тяжелые хронические болезни;
- домохозяйствам, которые состоят только из лиц пожилого возраста (60+), без детей и родных;
- одиноким родителям, которые воспитывают ребенка/детей самостоятельно;
- семьям, где основной кормилец потерял доход из-за войны;
- домохозяйствам, которые возглавляют женщины без трудоспособных мужчин;
- домохозяйствам, которые получили повреждения сельскохозяйственных активов.
Как подать заявку в программе помощи
Принять участие в программе смогут домохозяйства в таких громадах в Херсонском регионе: Миролюбовка, Грозовое, Парышивое, Мирное, Молодежское.
Если граждане подпадают под требования, то могут подать специальную онлайн-заявку. Регистрируют желающих до 23 августа 2025 года.
Однако организаторы сообщают, что заполнение заявки не гарантирует 100% получения денежной помощи.
Проект реализуется при финподдержке Гуманитарного фонда для Украины ГФУ/UHF.
