Главная Финансы Денежная помощь от UHF — кто сможет получить 41 тыс. грн

Денежная помощь от UHF — кто сможет получить 41 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 08:00
Выплаты от UHF — кто из украинцев сможет получить денежную помощь до 41 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

До 23 августа 2025 года в одной из областей некоторые украинцы могут принять участие в программе поддержки, направленной на восстановление экономической стабильности при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины ГФУ/UHF. Она рассчитана на внутренних переселенцев и граждан, которые занимаются сельским хозяйством.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Щедрик".

Читайте также:

Подробнее о программе помощи

Как отмечается, принять участие в программе помощи смогут уязвимые домохозяйства в громадах в Херсонском регионе. В рамках программы поддержки уязвимые категории граждан получат денежную помощь до 1 тыс. долларов (41 тыс. грн в гривневом эквиваленте).

Целью программы является предоставление возможности для восстановления экономической стабильности и обеспечения устойчивых источников существования, в частности для переселенцев и жителей, которые занимаются сельским хозяйством.

Приобщиться к программе смогут домохозяйства, которые имеют как минимум два из критериев уязвимости. Выплаты доступны:

  • переселенцам, которые имеют статус ВПЛ с января 2024 года и проживают на новом месте;
  • многодетным семьям (есть официальное подтверждение);
  • малообеспеченным семьям (при наличии справки);
  • семьям с лицами с инвалидностью, или имеющим тяжелые хронические болезни;
  • домохозяйствам, которые состоят только из лиц пожилого возраста (60+), без детей и родных;
  • одиноким родителям, которые воспитывают ребенка/детей самостоятельно;
  • семьям, где основной кормилец потерял доход из-за войны;
  • домохозяйствам, которые возглавляют женщины без трудоспособных мужчин;
  • домохозяйствам, которые получили повреждения сельскохозяйственных активов.

Как подать заявку в программе помощи

Принять участие в программе смогут домохозяйства в таких громадах в Херсонском регионе: Миролюбовка, Грозовое, Парышивое, Мирное, Молодежское. 

Если граждане подпадают под требования, то могут подать специальную онлайн-заявку. Регистрируют желающих до 23 августа 2025 года.

Однако организаторы сообщают, что заполнение заявки не гарантирует 100% получения денежной помощи.

Проект реализуется при финподдержке Гуманитарного фонда для Украины ГФУ/UHF.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить микрогранты для помощи в ведении бизнеса. Программу реализует, в частности, Всемирная продовольственная программа (WFP).

Также мы рассказывали, что UNHCR Ukraine оказывает помощь гражданам, проживающим в Запорожье. Размер финпомощи для каждого гражданина составляет 10,8 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
