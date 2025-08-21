Виплати від WFP — де і хто з українців зможе отримати гранти до 5 тис. доларів

Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року українці можуть подати заявки для участі у програмі з надання мікрогрантів для допомогти у започаткуванні, відновленні або розширенні бізнесу. Її впроваджує громадська організація "Південна стратегія розвитку" спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою (WFP).

Про це повідомляє пресслужба ГО "Південна стратегія розвитку" у соцмережі Facebook.

Детальніше про грантову програму допомоги бізнесу

Проєкт під назвою "Допомога прифронтовим домогосподарствам" розрахована на громадян, які хочуть і можуть працювати на землі, проте у зв'язку з війною втратили змогу заробляти на життя та вести господарство.

"У партнерстві з World Food Programme впроваджуємо програму мікрогрантів, щоб допомогти постраждалим від війни започаткувати, відновити або розширити власну справу", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в організації, мікрогранти, які передбачає програма, покликані посилити можливості громадян в отриманні доходу та підтримати економічне та соціальне відновлення в сільських та прифронтових громадах, що постраждали у результаті війни.



Проєкт охопить громади у таких регіонах:

Великоолександрівська громада Херсонської області;

Первомайська та Шевченківська громади Миколаївської області.

Найуспішнішим учасникам після проходження обов'язкового курсу навчання нададуть гранти до 5 тис. доларів. Також передбачена менторська підтримка у таких питаннях: податки, бухгалтерія, логістика, планування та збут.

Правила реєстрації українців у проєкті

До участі у проєкті від громадської організації "Південна стратегія розвитку" та Всесвітньої продовольчої програми (WFP) з вищевказаних регіонів громадяни будуть допущені за таких умов:

заявники є фізособами, юридичними особами або фізичними особами-підприємцями (ФОП);

постраждали від війни (бізнес зазнав релокації, було пошкоджене майно або порушено ринкову діяльність);

потрібно мати мотивацію та здатність започаткувати, відновити чи розширити бізнес, що стосується вирощування, переробки чи продажу продуктів;

є змога пройти обов’язкове навчання та розробити бізнес-план.

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі, мають заповнити спеціальну анкету.

