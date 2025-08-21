Відео
Головна Фінанси Гранти від WFP — кому з українців нададуть до 5 тис. доларів

Гранти від WFP — кому з українців нададуть до 5 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 11:00
Виплати від WFP — де і хто з українців зможе отримати гранти до 5 тис. доларів
Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року українці можуть подати заявки для участі у програмі з надання мікрогрантів для допомогти у започаткуванні, відновленні або розширенні бізнесу. Її впроваджує громадська організація "Південна стратегія розвитку" спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою (WFP). 

Про це повідомляє пресслужба ГО "Південна стратегія розвитку" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про грантову програму допомоги бізнесу

Проєкт під назвою "Допомога прифронтовим домогосподарствам" розрахована на громадян, які хочуть і можуть працювати на землі, проте у зв'язку з війною втратили змогу заробляти на життя та вести господарство.

"У партнерстві з World Food Programme впроваджуємо програму мікрогрантів, щоб допомогти постраждалим від війни започаткувати, відновити або розширити власну справу", —  йдеться у повідомленні.

Як зазначають в організації, мікрогранти, які передбачає програма, покликані посилити можливості громадян в отриманні доходу та підтримати економічне та соціальне відновлення в сільських та прифронтових громадах, що постраждали у результаті війни.
 
Проєкт охопить громади у таких регіонах:

  • Великоолександрівська громада Херсонської області;
  • Первомайська та Шевченківська громади Миколаївської області.

Найуспішнішим учасникам після проходження обов'язкового курсу навчання нададуть гранти до 5 тис. доларів. Також передбачена менторська підтримка у таких питаннях: податки, бухгалтерія, логістика, планування та збут.

Правила реєстрації українців у проєкті  

До участі у проєкті від громадської організації "Південна стратегія розвитку" та Всесвітньої продовольчої програми (WFP) з вищевказаних регіонів громадяни будуть допущені за таких умов:

  • заявники є фізособами, юридичними особами або фізичними особами-підприємцями (ФОП);
  • постраждали від війни (бізнес зазнав релокації, було пошкоджене майно або порушено ринкову діяльність);
  • потрібно мати мотивацію та здатність започаткувати, відновити чи розширити бізнес, що стосується вирощування, переробки чи продажу продуктів;
  • є змога пройти обов’язкове навчання та розробити бізнес-план.

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі, мають заповнити спеціальну анкету

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine приймає заявки на фіндопомогу у Запоріжжі. Розмір виплат для кожного громадянина в родині становитиме 10,8 тис. грн. 

Також ми розповідали про проєкт допомоги у Нікополі Дніпропетровської області. Кошти надасть громадська організація "Аваліст" в рамках програми допомоги. 

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
