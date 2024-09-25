Финансовая помощь от UHF — кто может получить выплаты в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Часть украинцев могут получить денежную помощь в рамках поддержки Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). В сентябре текущего года выплаты доступны жителям Днепропетровской области.

Об этом сообщают организаторы в Facebook.

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Кто может получить выплаты и как подать заявку

Для граждан доступна регистрация на предоставление многоцелевой финансовой помощи в Криворожском районе. БФ "Каритас Кривой Рог" объявил о приеме заявок от наиболее уязвимых домохозяйств из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местного населения.

Соответствующую помощь оказывают в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения: укрепление общин в восточных и западных областях Украины". Его реализуют на территории страны при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).

Выплаты могут оформить семьи:

у которых есть лица с инвалидностью первой и второй группы (вместе с инвалидностью с детства);

проживают на территории Криворожского района.

Еще одним важным условием есть наличие документов, где подтверждается социальная незащищенность.

Среди населенных пунктов, жители которых могут подать заявку на помощь, следующие:

н.п. Большая Костромка;

г. Зеленодольск;

н.п. Малая Костромка;

н.п. Марьянское.

Регистрацию на получение пособия осуществляют по предварительной записи. Контакты для уточнения информации:

067 494 0863;

0800 336 734.

Что еще стоит знать

Напомним, уязвимые категории украинцев могут зарегистрироваться на участие в программе УВКБ ООН по предоставлению многоцелевой денежной помощи. Выплаты доступны в Запорожье.

Также мы писали, что украинцы могут подавать заявки на финансовую помощь УВКБ ООН. На выплаты могут рассчитывать уязвимые категории граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за российской агрессии в Сумской области.