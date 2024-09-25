Фінансова допомога від UHF — хто може отримати виплати у 2024 році

Грошова допомога від UHF — хто може отримати та як подати заявку
Частина українців може отримати грошову допомогу в рамках підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). У вересні поточного року виплати доступні мешканцям Дніпропетровської області.
Про це повідомляють організатори у Facebook.
Хто може отримати виплати та як подати заявку
Для громадян доступна реєстрація на надання багатоцільової фінансової допомоги у Криворізькому районі. БФ "Карітас Кривий Ріг" оголосив про прийом заявок від найбільш вразливих домогосподарств з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевого населення.
Відповідну допомогу надають в рамках проєкту "Реагування на критичне становище ВПО та постраждалого місцевого населення: зміцнення громад у східних та західних областях України". Його реалізують на території країни за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).
Виплати можуть оформити родини:
- у яких є особи з інвалідністю першої та другої групи (разом з інвалідністю з дитинства);
- проживають на території Криворізького району.
Ще однією важливою умовою є наявність документів, де підтверджується соціальна незахищеність.
З-поміж населених пунктів, мешканці яких можуть подати заявку на допомогу, наступні:
- н.п. Велика Костромка;
- м. Зеленодольськ;
- н.п. Мала Костромка;
- н.п. Мар’янське.
Реєстрацію на отримання допомоги здійснюють за попереднім записом. Контакти для уточнення інформації:
- 067 494 0863;
- 0800 336 734.
Що ще варто знати
Нагадаємо, вразливі категорії українців можуть зареєструватися на участь в програмі УВКБ ООН з надання багатоцільової грошової допомоги. Виплати доступні у Запоріжжі.
Також ми писали, що українці можуть подавати заявки на фінансову допомогу від УВКБ ООН. На виплати можуть розраховувати вразливі категорії громадян, які опинилися в складних обставинах через російську агресію, у Сумській області.
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