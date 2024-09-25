Фінансова допомога у 3,6 тис. грн — де триває реєстрація на виплати

Гроші у руках. Фото: Ukrayina.pl

Вразливі категорії українців можуть зареєструватися на участь в програмі УВКБ ООН з надання багатоцільової грошової допомоги. Виплати доступні у Запоріжжі.

Про це повідомив благодійний фонд "Карітас Запоріжжя".

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Допомога передбачена для найбільш вразливих домогосподарств серед внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення.

"Відкрита гугл форма для запису у чергу на реєстрацію на участь в грошовій програмі УВКБ ООН в м. Запоріжжя. З метою забезпечення аби допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії відповідності, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб", — йдеться у повідомленні.

До реєстрації допускають громадян, які відповідають усім трьом критеріям зазначеним нижче:



1) Критерії відповідності включають громадян чи сімей, які належать до категорій:

внутрішньо переміщені особи (перемістилися впродовж пів року в межах України);

громадяни, які повернулись на свої місця постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через військові дії від 24 лютого 2022 р.

2) Відповідають одному/кільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

у родині один з батьків (батько чи мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років чи літніми людьми від 55 років і старше;

родину очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років/особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією чи кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби);

прийомні сім’ї, які виховують дітей без супроводу та дітей, розлучених з батьками (є документальне підтвердження).

3) Не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій.

Також потрібно відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менший за 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Як зареєструватися на допомогу

Зареєструватися на допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на три місяці можна, заповнивши спеціальну анкету.

"Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації", — йдеться у повідомленні.

Запис можна здійснити:

заповнивши форму за посиланням;

за номером телефону: 063 182 68 96.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні грошові виплати військовослужбовцям під час відпусток регламентуються відповідним наказом Міністерства оборони. Існують щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення. Окрім того, доступні одноразові додаткові виплати.

Також ми писали, що восени 2024 року українці можуть долучитися до програми грошової допомоги від БФ "Право на захист", яку реалізують спільно з японською організацією "Peace Winds Japan". В її рамках можна отримати до 11 тис. грн на одну людину.