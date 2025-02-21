Выплаты от ООН — как и где можно подать заявку на финпомощь в 10,8 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Право на защиту", являющийся партнером Агентства ООН по делам беженцев, открыл регистрацию на денежную помощь. Подать заявки смогут наиболее уязвимые категории граждан в одном из регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Получить денежную помощь от УВКБ ООН смогут жители Лебединской громады Сумской области. Для этого мобильные бригады Благотворительного фонда "Право на защиту" специально приедут в громаду.

К программе смогут присоединиться такие категории граждан, пострадавшие из-за агрессии РФ:

люди, которые были вынуждены покидать свои дома в течение последних шести месяцев и относятся к уязвимым категориям;

лица, которые после выезда в другие области вернулись домой (как из других регионов, так и из-за рубежа от 24.02.2022 года).

Обязательные критерии уязвимости, которые дадут возможность подать заявку на финпомощь:

семьи с малолетними детьми и пожилыми людьми, где есть только один из родителей;

в семье бабушка или дедушка воспитывают одного или несколько несовершеннолетних детей;

семья имеет лиц с особыми потребностями из-за болезней или инвалидности.

Также благотворители будут учитывать финансовое состояние претендентов. Так, доход на одного человека в семье не может быть выше 5,4 тыс. грн.

Размер помощи и как подать заявку

Как отмечают организаторы, каждый человек в семье сможет получить от УВКБ ООН по 10,8 тыс. грн. Записаться в очередь для приема в с. Рябушки Лебединской громады на 24 февраля 2025 года можно по телефону: 063 182 68 38.

"Благотворительный фонд "Право на защиту" — ведущая правозащитная украинская организация, которая также оказывает психосоциальную и материальную поддержку внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим от военных действий, а также беженцам, искателям защиты в Украине и лицам без гражданства", — сообщают благотворители.

С полным списком видов помощи от БФ "Право на защиту" можно ознакомиться на сайте организации.

Ранее мы писали, что в одном из регионов благотворители фонда Caritas предоставят денежную помощь в феврале 2025 года. Так, в рамках проекта "Remarket" можно оформить выплаты в 14 тыс. гривен.

Также мы сообщали, что некоторые граждане могут получить единовременную финпомощь на лечение. Средства в размере от 20 тыс. гривен предусмотрены для тех, кто пострадал в результате боевых действий.