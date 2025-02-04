Виплати до 50 тис. грн — де можна подати заявки на грошову допомогу

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одній з областей України громадянам доступна матеріальна допомога від 20 тис. до 50 тис. грн. Отримати виплати зможуть лише ті, хто постраждав від воєнних дій.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

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Як зазначається, на грошову допомогу з обласного бюджету зможуть розраховувати жителі Запорізької області. Кошти надаватимуть тим, хто отримав тілесні ушкодження через російські обстріли. Зокрема, виплати зможуть оформити також внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Розміри грошової допомоги залежать від тяжкості травм. А саме:

за тілесні ушкодження середньої тяжкості — по 20 тис. гривень;

за тяжкі тілесні ушкодження у вигляді контузії, травми, каліцтва — по 50 тис. гривень.

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Українці, які бажають оформити грошову допомогу, повинні звернутися до районних відділів Департаменту соцзахисту населення Запорізької міськради. Там потрібно подати заяву та надати копії низки документів. Серед них:

документ, що засвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

свідоцтво про народження дитини;

документи, де підтверджується повноваження законного представника у разі подання ним заяви;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

довідку з реквізитів рахунку, відкритого у банку.

Контакти, куди можна звернутися за допомогою:

у Вознесенівському районі: вул. В’ячеслава Зайцева, 14; тел.: 050-200-46-70/050-200-46-67;

у Дніпровському районі: вул. Вінтера, 14; тел.: 063-160-49-41/063-160-48-97/063-160-49-76;

у Заводському районі: вул. Аматорська, 56; тел.: 055-225-69-20/050-200-49-16;

у Комунарському районі: вул. Чумаченка, 32; тел.: 050-303-61-20/050-303-61-22/050-200-49-13;

в Олександрівському районі: вул. Олександрівська, 26; тел.: 050-101-30-90/063-206-02-38;

у Хортицькому районі: вул. Лахтинська, 4-Б; тел.: 063-336-42-88/093-289-10-01/093-289-10-02;

у Шевченківському районі: вул. Чарівна, 16; тел.: 063-160-50-67/063-160-50-46/063-160-50-69.

Раніше ми розповідали, що у лютому отримати виплати можуть громадяни у Краматорську Донецької області. Кошти нададуть тим, хто постраждав внаслідок війни з РФ.

Також повідомлялося, що цьогоріч продовжиться дія державної програми "Тепла зима". Відповідно до неї можна буде оформити по 6,5 тис. грн на дітей.