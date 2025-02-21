Виплати від ООН — як і де можна подати заявку на фіндопомогу у 10,8 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Право на захист", що є партнером Агенції ООН у справах біженців, відкрив реєстрацію на грошову допомогу. Подати заявки зможуть найбільш вразливі категорії громадян в одному з регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Отримати грошову допомогу від УВКБ ООН зможуть жителі Лебединської громади Сумської області. Для цього мобільні бригади Благодійного фонду "Право на захист" спеціально прибудуть у громаду.

До програми зможуть долучитися такі категорії громадян, які постраждали через агресію РФ:

люди, які були змушені залишати свої домівки протягом останніх шести місяців та належать до вразливих категорій;

особи, які після виїзду в інші області повернулися додому (як з інших регіонів, так і з-за кордону від 24.02.2022 року).

Обов’язкові критерії вразливості, що дадуть можливість подати заявку на фіндопомогу:

родини з малолітніми дітьми та людьми похилого віку, де є лише один з батьків;

у родині бабуся чи дідусь виховують одну або кілька неповнолітніх дітей;

родина має осіб з особливими потребами через хвороби чи інвалідність.

Також благодійники будуть зважати на фінансовий стан претендентів. Так, дохід на одну особу в родині не може бути вищий за 5,4 тис. грн.

Розмір допомоги та як подати заявку

Як зазначають організатори, кожна особа в родині зможе отримати від УВКБ ООН по 10,8 тис. грн. Записатися у чергу для прийому у с. Рябушки Лебединської громади на 24 лютого 2025 року можна за номером телефону: 063 182 68 38.

"Благодійний фонд "Право на захист" — це провідна правозахисна українська організація, що також надає психосоціальну та матеріальну підтримку внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали від воєнних дій, а також біженцям, шукачам захисту в Україні та особам без громадянства", — повідомляють благодійники.

З повним переліком видів допомоги від БФ "Право на захист" можна ознайомитися на сайті організації.

Раніше ми писали, що в одному з регіонів благодійники фонду Caritas нададуть грошову допомогу у лютому 2025 року. Так, в рамках проєкту "Remarket" можна оформити виплати у 14 тис. гривень.

Також ми повідомляли, що деякі громадяни можуть отримати одноразову фіндопомогу на лікування. Кошти у розмірі від 20 тис. гривень передбачені для тих, хто постраждав внаслідок бойових дій.