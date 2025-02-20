Виплати в Україні — де можна отримати від 20 тис. грн на лікування

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році деяким громадянам місцева влада буде виплачувати одноразову фінансову допомогу на лікування від 20 тис. гривень. Передбачені кілька видів виплат тим, хто постраждав внаслідок агресії РФ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні однієї з міських рад.

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Хто і де отримає одноразову фіндопомогу на лікування

Відповідно до повідомлення, отримати одноразові виплати на лікування зможуть жителі Херсона, який часто потерпає від обстрілів російських окупантів. Виплати надають в рамках міської програми "Соціальний захист". Лише за останній рік міська влада спрямувала на виплати 10,39 млн грн для кількох сотень жителів міста.

Оформити одноразову матеріальну допомогу від Херсонської міської військової адміністрації через складні життєві обставини можна:

кожному жителю, який отримав поранення через збройну агресію РФ;

родичам загиблих від російських атак.

Розміри фіндопомоги різні й залежать від віку громадян, які отримали тілесні ушкодження внаслідок обстрілів. Існують такі види виплат у разі наявності травм:

20 тис. грн — для лікування тілесних ушкоджень дорослих;

30 тис. грн — для лікування тілесних ушкоджень дітей.

Також у Херсонській тергромаді виплачують кошти рідним загиблих через російські обстріли на поховання. Виплата становить 50 тис. грн.

Як оформити грошову допомогу у Херсоні

Як зазначається, ті громадяни, яким необхідна допомога на лікування від отриманих травм, можуть звертатися до районних рад.

Деталі щодо переліку документів та порядку оформлення фіндопомоги можна дізнатися за номерами телефонів:

Дніпровський район — (099) 25 35 491;

Корабельний район — (050) 87 51 141;

Центральний район — (066) 44 79 236.

Нагадаємо, громадяни можуть зареєструватись на фіндопомогу від "Данської ради у справах біженців". Розмір виплати може становити 20-50 тис. доларів.

Також ми писали, що в низці українських регіонів можна подати заявки на фінансову допомогу від Help-Ukraine. Сума грошової допомоги сягає 3 тис. євро.