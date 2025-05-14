Выплаты от NRС — как подать заявку на денежную помощь

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Международная гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев (NRC) объявила о новой возможности регистрации на денежную помощь. Однако средства получат только наиболее уязвимые категории людей.

Об этом информирует пресс-служба организации.

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Программа денежной помощи от NRС

NRC является гуманитарной организацией, призванной помочь тем гражданам, которые нуждаются в этом больше всего.

"Из-за ограниченного финансирования мы, в первую очередь, будем помогать людям, которые живут в зоне боевых действий или были вынуждены покинуть свой дом из-за войны, и сейчас находятся в сложной жизненной ситуации", — сообщает пресс-служба.

NRC выберет для предоставления денежной помощи те домохозяйства, которые будут иметь следующие критерии уязвимости:

граждане проживают на территории, где продолжаются боевые действия;

украинцы, которые вынуждены покинуть свой дом из-за войны;

граждане, которые вернулись на освобожденные территории.

Зарегистрироваться на помощь смогут только те граждане, которые сейчас находятся в Украине. Даже если человек уже получал денежную помощь от NRC, то все равно сможет подать заявку повторно. Однако те семьи, которые получили помощь от организаций менее чем полгода назад, не смогут иметь право на выплаты.

Объявление. Источник: NRС

Как подать заявку на денежную помощь

По данным пресс-службы, Норвежский совет по делам беженцев откроет возможность подачи заявок на получение денежной помощи в понедельник, 19 мая, в 12:00. Регистрация завершится 27 мая в 17:00.

Сообщение с кодом для проверки статуса заявки граждане получат после 27 мая.

"Пожалуйста, имейте в виду, что любые ошибки в процессе подачи заявки могут привести к отмене или задержке ее просмотра. Например, среди распространенных ошибок: имя или фамилия, которое указано неправильно, неполный идентификационный налоговый номер (ИНН), неправильно указанный номер телефона", — добавили организаторы.

К рассмотрению будут принимать только первую попытку подачи заявки, тогда как все последующие заявки автоматически удалят.

Размер денежной помощи в NRC составляет 10,8 тыс. грн на человека (по 3,6 тыс. грн три месяца).

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