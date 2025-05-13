Виплати для активних українців — де доступні гранти у 5 тис. доларів

Активні українці отримають гранти по 5 тис. доларів — умови
До 19 травня 2025 року деякі українці можуть подати заявки
на участь у навчальній програмі з соціального підприємництва Impactpreneurship 4.0 за підтримки міжнародної організації Action Against Hunger. В рамках програми найкращим учасникам виплатять по 5 тис. доларів на започаткування власної справи.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби громадської організації "Міжнародна агенція змін" у Facebook.
Детальніше про грантову бізнес-програму
Як зазначається, грантовий конкурс розрахований на жителів Павлограда Дніпропетровської області.
Навчання буде відбуватися в онлайн-форматі на платформі FUNdraiser упродовж трьох місяців. Кожному учаснику буде доступна не тільки теорія, а й робота над своїм бізнесом. Всі отримають менторську підтримку під час побудови власної справи.
Очікується, що до кінця навчання дійдуть 26 учасників. У разі виконання всіх домашніх завдань і представлення своїх бізнес-проєктів представникам донорів — гарантовано отримають грант на бізнес у розмірі 5 тис. доларів.
Як долучитися до грантового конкурсу
Всі охочі взяти участь у навчальній програмі з соціального підприємництва Impactpreneurship 4.0 мають заповнити спеціальну онлайн-анкету.
"Заявки приймаються до 23:59 18 травня 2025 року", — повідомляють організатори.
Деталі щодо проєкту можна дізнатись, надіславши листа на електронну пошту з темою листа "Питання Impactpreneurship 4.0".
Раніше ми повідомляли, що організація FAO Ukraine надасть грошову допомогу фермерам в одному з регіонів у травні поточного року. Передбачається надання виплат в сумі 1 тис. доларів на закупівлю насіннєвого матеріалу.
Також писали про програму підтримки жінок від ГО Eleos-Ukraine. Завдяки проєкту українки зможуть розвинути бізнес-навички та отримати гранти на старт власної справи.
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