Выплаты от NRC в 10,8 тыс. грн — как уточнить статус заявки

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые подали заявки на денежную помощь в Международную гуманитарную организацию "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC), могут проверить ее статус. Организаторы проводят тщательный отбор на денежную помощь в 10,8 тыс. гривен и некоторым отказывают.

Об этом говорится в сообщении ОО "ВПО Украины" в Telegram.

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Отмечается, что NRC предоставит средства гражданам, пострадавшим от войны. Приоритет получат лица, проживающие в зоне боевых действий или являющиеся переселенцами оттуда. В вопросе отбора организаторы обращают внимание на:

местонахождение претендента;

состав его семьи;

статус перемещения;

действительно ли семья пострадала от военных действий.

Как проверить статус заявки на получение помощи

Сейчас представители NRC обрабатывают все заявки и постепенно обновляют статусы претендентов. Те, кто подал заявку, должны были получить SMS с кодом доступа к механизму самостоятельной проверки статуса. Если код не пришел, то нужно обратиться на электронную почту NRC.

Уточнить, прошла ли заявка одобрение на выплаты, можно по следующей ссылке.

Для проверки статуса:

надо перейти по ссылке;

нажать "Проверить статус";

ввести код заявки (ID) и номер телефона, указанный при регистрации.

Первые обновления будут доступны до 26 февраля 2025 года.

После значительных обновлений в статусах NRC должен опубликовать соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.

Следующие этапы процесса:

оценка поданных заявок и обновление статусов на сайте проверки статуса заявок до 25 февраля 2025 года;

получение средств и уточнение данных — 26 февраля — 30 марта 2025 года.

Ранее мы писали, что некоторые граждане смогут на этой неделе получить финпомощь от UNHCR Ukraine. Можно рассчитывать на выплату в размере 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи.

Также мы сообщали, что Кабмин хочет изменить формат двух социальных программ, по которым граждане получают господдержку. В частности, планируют обновить услугу "Ребенок не один".