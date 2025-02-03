Выплаты от NRC в 10,8 тыс. грн — как уточнить статус заявки

Денежная помощь от NRC — как проверить статус заявки
Украинцы, которые подали заявки на денежную помощь в Международную гуманитарную организацию "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC), могут проверить ее статус. Организаторы проводят тщательный отбор на денежную помощь в 10,8 тыс. гривен и некоторым отказывают.
Об этом говорится в сообщении ОО "ВПО Украины" в Telegram.
Программа денежной помощи от NRС
Отмечается, что NRC предоставит средства гражданам, пострадавшим от войны. Приоритет получат лица, проживающие в зоне боевых действий или являющиеся переселенцами оттуда. В вопросе отбора организаторы обращают внимание на:
- местонахождение претендента;
- состав его семьи;
- статус перемещения;
- действительно ли семья пострадала от военных действий.
Как проверить статус заявки на получение помощи
Сейчас представители NRC обрабатывают все заявки и постепенно обновляют статусы претендентов. Те, кто подал заявку, должны были получить SMS с кодом доступа к механизму самостоятельной проверки статуса. Если код не пришел, то нужно обратиться на электронную почту NRC.
Уточнить, прошла ли заявка одобрение на выплаты, можно по следующей ссылке.
Для проверки статуса:
- надо перейти по ссылке;
- нажать "Проверить статус";
- ввести код заявки (ID) и номер телефона, указанный при регистрации.
Первые обновления будут доступны до 26 февраля 2025 года.
После значительных обновлений в статусах NRC должен опубликовать соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.
Следующие этапы процесса:
- оценка поданных заявок и обновление статусов на сайте проверки статуса заявок до 25 февраля 2025 года;
- получение средств и уточнение данных — 26 февраля — 30 марта 2025 года.
Ранее мы писали, что некоторые граждане смогут на этой неделе получить финпомощь от UNHCR Ukraine. Можно рассчитывать на выплату в размере 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи.
Также мы сообщали, что Кабмин хочет изменить формат двух социальных программ, по которым граждане получают господдержку. В частности, планируют обновить услугу "Ребенок не один".
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