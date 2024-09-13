Денежная помощь от NRC — какие условия программы и сколько людей получат выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказало о возможности зарегистрироваться на новую денежную помощь от Норвежского совета (NRC). Ожидается, что деньги получат около 55 тысяч граждан.

Об этом говорится на официальном сайте Минреинтеграции.

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Условия программы по предоставлению денежной помощи от NRC

В ведомстве рассказали, что на днях Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл регистрацию для граждан на предоставление многоцелевой денежной помощи.

Выплаты назначат только некоторым категориям граждан. А именно:

лицам, проживающим в зоне боевых действий;

лицам, пострадавшим от недавних ракетно-дроновых обстрелов;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома.

Размер денежной помощи от Норвежского совета составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека. Поскольку выплаты будут производиться три месяца, то совокупно можно получить 10,8 тыс. грн.

Дедлайн и как зарегистрироваться на помощь

В министерстве отметили, что заявки организация будет принимать только до 17.00 18 сентября текущего года. Для этого нужно заполнить специальную анкету.

Узнать больше о программе помощи можно на портале NRC.

Также граждане могут позвонить по горячей линии гуманитарной организации по номеру: 0 800 302 007, или написать обращение на е-адрес: ua.info@nrc.no.

"Подача заявки не означает, что вас автоматически будет выбрано для получения денежной помощи. NRC убеждается в соответствии с программой и тщательно проверяет заявки, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям населения. Если вы раньше получали денежную помощь от NRC или другой организации, вы можете быть лишены приоритета помощи в зависимости от ваших текущих обстоятельств", — говорится на сайте организации.

Если заявка будет успешной, то гражданин получит уведомление с персональным идентификационным кодом, который можно использовать для проверки собственной заявки.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине граждане, вынужденные покинуть свои родные дома из-за агрессии России, имеют право на бесплатное жилье. Проект, который реализует благотворительный фонд "Миссия HANSEN", позволит получить жилье в Киевской области на срок до пяти лет с оплатой только жилищно-коммунальных услуг.

Также мы писали, что украинцы в одном из регионов могут получить денежную помощь УВКБ ООН на аренду жилья. Деньги будут предоставляться в течение шести месяцев.