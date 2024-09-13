Грошова допомога від NRC — які умови програми та скільки людей отримають виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіло про можливість зареєструватися на нову грошову допомогу від Норвезької ради (NRC). Очікується, що кошти отримають близько 55 тисяч громадян.

Про це йдеться на офіційному сайті Мінреінтеграції.

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Умови програми з надання грошової допомоги від NRC

У відомстві розповіли, що днями Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила реєстрацію для громадян на надання багатоцільової грошової допомоги.

Виплати призначать тільки деяким категоріям громадян. А саме:

особам, які проживають у зоні бойових дій;

особам, що постраждали від недавніх ракетно-дронових обстрілів;

внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які були змушені покинути свої оселі.

Розмір грошової допомоги від Норвезької ради становить 3,6 тис. гривень на одну особу. Оскільки виплати здійснюватимуть три місяці, то сукупно можна отримати 10,8 тис. грн.

Дедлайн та як зареєструватися на допомогу

У міністерстві зазначили, що заявки організація буде приймати тільки до 17:00 18 вересня поточного року. Для цього потрібно заповнити спеціальну анкету.

Дізнатися більше про програму допомоги можна на порталі NRC.

Також громадяни можуть зателефонувати на гарячу лінію гуманітарної організації за номером: 0 800 302 007, чи написати звернення на е-адресу: ua.info@nrc.no.

"Подання заявки не означає, що вас автоматично буде обрано для отримання грошової допомоги. NRC переконується у відповідності для програми і ретельно перевіряє заявки, щоб допомогти найбільш вразливим категоріям населення. Якщо ви раніше отримували грошову допомогу від NRC чи іншої організації, ви можете бути позбавлені пріоритету допомоги залежно від ваших поточних обставин", — йдеться на сайті організації.

Якщо заявка буде успішною, то громадянин отримає повідомлення з персональним ідентифікаційним кодом, який можна буде використати для перевірки власної заявки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадяни, які були змушені залишити свої рідні домівки через агресію Росії, мають право на безкоштовне житло. Проєкт, який реалізує благодійний фонд "Місія HANSEN", дозволить отримати помешкання у Київській області терміном до п'яти років з оплатою лише житлово-комунальних послуг.

Також ми писали, що українці в одному з регіонів можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на оренду житла. Гроші надаватимуть протягом шести місяців.