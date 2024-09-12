Безплатне житло від місії HANSEN — хто і куди може подавати заявки

Частина українців отримають право на безплатне житло — як подати заявку
В Україні громадяни, які були змушені залишити свої рідні домівки через агресію Росії, мають право на безкоштовне житло. Проєкт, який реалізує благодійний фонд "Місія HANSEN", дозволить отримати помешкання у Київській області терміном до п'яти років з оплатою лише житлово-комунальних послуг.
Про це йдеться у повідомленні місії HANSEN в Україні.
Програма з надання безкоштовного житла
Проєкт заснував американський підприємець Делл Лой Хансен, який вирішив допомогти українським громадянам, що втратили оселі через повномасштабну війну. Програма надає житло біженцям з областей, що найбільше постраждали від агресії РФ:
- Донецької;
- Луганської;
- Харківської;
- Сумської;
- Херсонської.
У рамках програми переселенцям нададуть на вибір можливість отримати оселю у трьох регіонах Київської області:
- у Тарасівці — "Містечко Хансена", де люди можуть проживати безплатно до п'яти років, оплачуючи послуги ЖКГ;
- у Софіївській Борщагівці — у багатоквартирному будинку з терміном до п'яти років із оплатою комунальних послуг;
- у Колонщині — в "Чудо-Містечку" для літніх людей похилого віку без необхідності сплати за комунальні послуги.
Умови та як подати заявку
Для того, щоб стати учасником програми, потрібно зареєструватися та заповнити анкету на спеціальному порталі програми або у благодійних організаціях, що співпрацюють із фондом. Громадяни мають зазначити:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- контактну інформацію (номер телефону, електронну пошту);
- додати світлину родини;
- відомості про трудову діяльність, доходи та обставини, через які залишили житло.
Також треба додати опис історії своєї родини з моменту початку повномасштабної війни.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українці в одному з регіонів можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на оренду житла. Гроші надаватимуть протягом шести місяців.
Також ми писали, що у Міністерстві оборони розповіли про зміни у механізмі отримання компенсації за оренду житла для військовослужбовців. Відповідну процедуру зробили простішою для бійців.
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