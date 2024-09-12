Безплатне житло від місії HANSEN — хто і куди може подавати заявки

Ключі від квартири. Фото: ukrainianingermany.de

В Україні громадяни, які були змушені залишити свої рідні домівки через агресію Росії, мають право на безкоштовне житло. Проєкт, який реалізує благодійний фонд "Місія HANSEN", дозволить отримати помешкання у Київській області терміном до п'яти років з оплатою лише житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться у повідомленні місії HANSEN в Україні.

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Програма з надання безкоштовного житла

Проєкт заснував американський підприємець Делл Лой Хансен, який вирішив допомогти українським громадянам, що втратили оселі через повномасштабну війну. Програма надає житло біженцям з областей, що найбільше постраждали від агресії РФ:

Донецької;

Луганської;

Харківської;

Сумської;

Херсонської.

У рамках програми переселенцям нададуть на вибір можливість отримати оселю у трьох регіонах Київської області:

у Тарасівці — "Містечко Хансена", де люди можуть проживати безплатно до п'яти років, оплачуючи послуги ЖКГ;

у Софіївській Борщагівці — у багатоквартирному будинку з терміном до п'яти років із оплатою комунальних послуг;

у Колонщині — в "Чудо-Містечку" для літніх людей похилого віку без необхідності сплати за комунальні послуги.

Джерело: Місія HANSEN

Умови та як подати заявку

Для того, щоб стати учасником програми, потрібно зареєструватися та заповнити анкету на спеціальному порталі програми або у благодійних організаціях, що співпрацюють із фондом. Громадяни мають зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові;

контактну інформацію (номер телефону, електронну пошту);

додати світлину родини;

відомості про трудову діяльність, доходи та обставини, через які залишили житло.

Також треба додати опис історії своєї родини з моменту початку повномасштабної війни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці в одному з регіонів можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на оренду житла. Гроші надаватимуть протягом шести місяців.

Також ми писали, що у Міністерстві оборони розповіли про зміни у механізмі отримання компенсації за оренду житла для військовослужбовців. Відповідну процедуру зробили простішою для бійців.