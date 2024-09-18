Финансовая помощь от NRC в сентябре — украинцев призывают быстрее подавать заявки

Деньги в руках. Фото: varta1

Украинцы еще могут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация закроется в 17.00 18 сентября.

Об этом говорится в сообщении организации в социальной сети Facebook.

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Как зарегистрироваться на помощь NRC

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине вскоре закроет прием заявок на оформление денежной помощи.

По условиям программы, зарегистрироваться на выплаты могут граждане из уязвимых категорий. Среди них:

проживание на территориях, где совершаются боевые действия;

получение вреда от агрессии России;

есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Даже если гражданин раньше получал помощь от NRC, сможет подать заявку, однако она будет иметь меньший приоритет.

Какой размер денежной помощи

Размер материальной помощи от Норвежского совета составляет стандартные 3,6 тыс. гривен на одного человека на три месяца, поэтому речь идет о сумме в 10,8 тыс. гривен.

К заявке следует добавить личные данные, в частности идентификационный код. Также необходимо включить GPS на смартфоне для установки местоположения.

Подавать заявки на выплаты можно по ссылке.

"Подача заявки не означает, что вас автоматически будет выбрано для получения денежной помощи. NRC убеждается в соответствии для программы и тщательно проверяет заявки, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям населения", — говорится в объявлении.

Дополнительная информация доступна по контактам:

мессенджер в Facebook;

горячая линия по номеру: 0800302007;

электронный адрес: ua.info@nrc.no.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам доступны декретные выплаты в 2024 году. Эта финансовая помощь гарантирована каждой женщине после предъявления больничного листа, выданного в связи с беременностью и родами.

Также в сентябре 2024 г. часть граждан может получить финансовую помощь от международных организаций для подготовки к зимнему периоду. Деньги, а также натуральная помощь доступны жителям прифронтовых громад.