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Грошова допомога від NRC — приймання заявок невдовзі закриють

18 вересня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога від NRC у вересні — українців закликають швидше подавати заявки
Гроші у руках. Фото: varta1
Ксенія Симонова - Редактор

Українці ще мають змогу подати заявки на багатоцільову грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація закриється о 17:00 18 вересня.

Про це йдеться у повідомленні організації у соціальній мережі Facebook.

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Як зареєструватися на допомогу від NRC

Як зазначається, Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні невдовзі закриє приймання заявок на оформлення грошової допомоги.

За умовами програми, зареєструватися на виплати можуть громадяни з вразливих категорій. Серед них важливе:

  • проживання на територіях, де відбуваються бойові дії;
  • отримання шкоди від агресії Росії;
  • є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Навіть якщо громадянин раніше отримував допомогу від NRC, зможе подати заявку, однак вона матиме менший пріоритет.

Який розмір грошової допомоги

Розмір матеріальної допомоги від Норвезької ради становить стандартні 3,6 тис. гривень на одну особу на три місяці, тому загалом йдеться про суму у 10,8 тис. гривень.

До заявки треба додати особисті дані, зокрема ідентифікаційний код. Також необхідно увімкнути GPS на смартфоні для встановлення місцеперебування.

Подавати заявки на виплати можна за посиланням.

"Подання заявки не означає, що вас автоматично буде обрано для отримання грошової допомоги. NRC переконується у відповідності для програми і ретельно перевіряє заявки, щоб допомогти найбільш вразливим категоріям населення", — йдеться в оголошенні.

Додаткова інформація доступна за контактами:

  • месенджер у Facebook;
  • гаряча лінія за номером: 0 800 302 007;
  • електронна адреса: ua.info@nrc.no.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям доступні декретні виплати у 2024 році. Ця фінансова допомога є гарантованою кожній жінці після пред'явлення лікарняного листа, виданого у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також у вересні 2024 року частина громадян може отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій для підготовки до зимового періоду. Гроші, а також натуральна допомога доступні жителям прифронтових громад.

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