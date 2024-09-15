Декретні виплати в Україні — скільки платять майбутнім мамам у 2024 році

Вагітна жінка з документами. Фото: УНІАН

Декретні виплати у 2024 році здійснюються через Пенсійний фонд України. Ця фінансова допомога є гарантованою кожній жінці після пред'явлення лікарняного листа, виданого у зв’язку з вагітністю та пологами.

Про це розповіли Факти ICTV.

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Як отримати декретні виплати

Працевлаштовані жінки в Україні отримують 100% своєї середньої заробітної плати як фінансову допомогу на період декретної відпустки, що виплачується Пенсійним фондом України. Така виплата доступна не лише для тих, хто працює, але й для безробітних жінок.

Підставою для отримання цієї допомоги є електронний лікарняний (е-лікарняний), який видається на основі медичного висновку. Він оформлюється в медичному закладі, де жінка перебуває на обліку під час вагітності.

Е-лікарняний зазвичай оформлюється на 30-му тижні вагітності, але для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, декретна відпустка може розпочатися з 27-го тижня вагітності. У 2024 році оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами триває:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 днів після);

У разі ускладнених пологів або народження двійні й більше — ще додатково 14 днів;

180 календарних днів (90 до пологів і 90 після) — для жінок, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які належать до 1-3 категорій.

Ця відпустка покриває весь період, включаючи святкові й неробочі дні, а також щорічну відпустку, і всі ці дні є оплачуваними.

Яку допомогу можуть отримати майбутні мами

Розмір допомоги по вагітності та пологах має покривати 100% середньої заробітної плати жінки. Водночас сума щомісячних декретних виплат не може перевищувати максимальну базу нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ). Однак мінімальна сума виплат не може бути меншою, ніж розрахунок допомоги на основі мінімальної заробітної плати.

У 2024 році мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах за один календарний день для страхових випадків, які розпочались з 1 квітня 2024 року, становить 262,81 грн.

Зі зміною розміру мінімальної заробітної плати відбулися й зміни в максимальній базі нарахування ЄСВ. Починаючи з 1 квітня 2024 року, максимальна величина нарахування єдиного соціального внеску становить 120 000 грн.

Хто має право на виплати

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають усі жінки, включно з неповнолітніми, які не є застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. До таких категорій належать:

жінки, що не працюють;

жінки, які втратили роботу через ліквідацію підприємства;

жінки, зареєстровані як безробітні в державній службі зайнятості;

жінки, які проходять службу в Збройних силах, СБУ або Службі зовнішньої розвідки;

жінки-підприємниці, які не сплачували страхові внески до Фонду соціального страхування;

аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки, студентки вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та професійно-технічних закладів.

Для безробітних жінок розмір декретних виплат у 2024 році становить 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць.

Що ще треба знати

Нагадаємо, діти-сироти, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків-військовослужбовців, мають право на отримання соціальної допомоги. Ці виплати надаються навіть повнолітнім дітям до певного віку, незалежно від того, чи вони навчаються у вищих навчальних закладах, чи ні.

Ми також писали, що в Україні, попри війну, батьки зобов’язані утримувати дитину до її повноліття. Однак багато людей не обізнані, чи можливо стягувати аліменти з військовослужбовців.