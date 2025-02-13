Выплаты от NRC в 10,8 тыс. грн — почему украинцы могут не получить деньги

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Норвежском совете по делам беженцев в Украине (NRC) рассказали, что ждет поданные заявки на финпомощь после решения новой администрации США о проверке всех текущих программ внешней помощи. Средства предусматривались для 55 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом говорится в официальном сообщении организации в соцсети Facebook.

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Там отметили, что в результате пересмотра в США всех текущих проектов внешней помощи программа денежной помощи от NRC временно приостановлена.

Речь идет об открытом процессе подачи заявок на финпомощь от NRC и не касается других программ, в частности, по восстановлению жилья, гуманитарной помощи.

Это приведет к задержке в переводе денег или даже возможной отмене денежной помощи для домохозяйств, которые отправили заявки на сайте NeedАid с 20 по 29 января текущего года.

"Программа открытой подачи заявок на многоцелевую денежную помощь NRC, которой в 2024 году воспользовались 133 000 человек, финансируется правительством США, поэтому мы вынуждены временно приостановить ее реализацию, пока мы изучаем возможные варианты восстановления предоставления помощи", — говорится в сообщении.

В организации отметили, что их цель остается неизменной: NRC стремится в дальнейшем помогать украинским громадам через программу на денежную помощь и продолжает сотрудничать с донорами для решения этой ситуации.

Несмотря на то, что процесс перевода средств приостановлен, все полученные заявки сохранили. Ожидается, что при первой возможности — смогут возобновить реализацию программы. Однако, если программа не возобновится, то предоставленные персональные данные удалят в течение шести месяцев.

Организаторы посоветовали тем, кто подал заявку на денежную помощь онлайн на платформе NeedAid, следить за информацией. В случае появления сведений — сообщат в соцсетях и на платформе NeedAid.

"Уверяем, что NRC будет продолжать поддерживать тех, кто больше всего нуждается в помощи. Будем благодарны за ваше терпение и понимание ситуации. Если у вас возникнут вопросы, связанные с другими программами NRC, просим обращаться к нам. В то же время, настоятельно рекомендуем вам дождаться обновления информации о дальнейшей судьбе программы открытой подачи заявок на многоцелевую денежную помощь", — добавили в NRC.

Как известно, ранее Международная гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев (NRC) провела очередной сбор заявок на помощь от пострадавших от войны в стране. На каждого человека в семье обещали предоставить по 10,8 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали, что БФ "Каритас Коломыя" принимает заявки на финансовую помощь в 14 тыс. грн. Средства предоставят работодателям на выплату зарплаты.

Также мы писали о возможности оформить выплату денежной помощи от Эстонского совета по делам беженцев. Средства получат уязвимые категории граждан.