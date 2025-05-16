Выплаты в 10,8 тыс. грн от NRC — как правильно подать заявку

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 19 мая 2025 года украинцы смогут подать заявки на программу поддержки от Международной гуманитарной организации Норвежский совет по делам беженцев (NRC). Там объяснили, кому будет доступна денежная помощь и какие документы нужно подготовить.

Об этом информирует пресс-служба организации.

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Денежная помощь от NRC

Как отметили в NRC, вскоре у граждан из уязвимых категорий появится возможность зарегистрироваться на финпомощь. Однако организация окажет помощь не всем заявителям, а тем, кто в этом нуждается больше всего. Причиной является ограниченное финансирование.

В связи с этим приоритетно будут оказывать помощь людям, которые сейчас живут в зоне боевых действий или были вынуждены покинуть свой дом из-за войны, и попали в сложную жизненную ситуацию.

Деньги предоставят только тем гражданам, которые сейчас находятся в Украине. Повторно подать заявку смогут те, кто получал помощь от организаций более полугода назад.

Размер финпомощи составляет 10,8 тыс. грн на человека (по 3,6 тыс. грн три месяца).

Какие нужны документы и как подать заявку

Граждане, которые хотят получить средства от Норвежского совета по делам беженцев, смогут подать заявки с понедельника, 19 мая, в 12:00. Дедлайн регистрации — 27 мая 17:00.

Нужно заранее подготовить такой пакет документов:

паспорт гражданина (ID-карта);

справка переселенца (для семей ВПЛ);

свидетельство о рождении детей (если есть);

идентификационный код (для всех совершеннолетних членов домохозяйства);

номер банковского счета IBAN (UA + 27 символов);

документы, где подтверждается уязвимость домохозяйства (это могут быть удостоверение лица с инвалидностью, медицинские справки, удостоверение многодетной семьи, справка о беременности, свидетельство о статусе одинокой матери).

Также необходимо приложить фотографии документов. Они должны быть четкими, цветными и горизонтальными, а снимки экранов должны включать всю необходимую информацию.

"После завершения процесса подачи заявки команда NRC обработает информацию и примет решение по заявке в течение 5-6 недель. Однако если в заявке есть ошибки, процесс может затянуться", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что украинки в 2025 году смогут принять участие в проекте от БФ "Конвиктус Украина". По программе, они получат навыки для трудоустройства и финпомощь на собственный бизнес.

Также сообщалось, что граждане смогут получить финансовую помощь на развитие бизнеса в одной из областей. Речь идет о проекте, который финансируется при поддержке Швейцарии.