Виплати у 10,8 тис. грн від NRC — як правильно подати заявку

Людина тримає гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 19 травня 2025 року українці зможуть подати заявки на програму підтримки від Міжнародної гуманітарної організації Норвезька рада у справах біженців (NRC). Там пояснили, кому буде доступна грошова допомога та які документи потрібно підготувати.

Про це інформує пресслужба організації.

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Грошова допомога від NRC

Як зазначили в NRC, невдовзі у громадян з вразливих категорій з'явиться можливість зареєструватися на фіндопомогу. Однак організація надасть допомогу не всім заявникам, а тим, хто цього потребує найбільше. Причиною є обмежене фінансування.

У зв'язку з цим пріоритетно надаватимуть допомогу людям, які зараз живуть у зоні бойових дій або були змушені залишити свій дім через війну, і потрапили у складну життєву ситуацію.

Гроші нададуть тільки тим громадянам, які нині перебувають в Україні. Повторно подати заявку зможуть ті, хто отримував допомогу від організацій понад пів року тому.

Розмір фіндопомоги становить 10,8 тис. грн на особу (по 3,6 тис. грн три місяці).

Які потрібні документи та як подати заявку

Громадяни, які хочуть отримати кошти від Норвезької ради у справах біженців, зможуть подати заявки з понеділка, 19 травня, о 12:00. Дедлайн реєстрації — 27 травня 17:00.

Потрібно заздалегідь підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина (ID-картка);

довідка переселенця (для родин ВПО);

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

ідентифікаційний код (для всіх повнолітніх членів домогосподарства);

номер банківського рахунку IBAN (UA + 27 символів);

документи, де підтверджується вразливість домогосподарства (це можуть бути посвідчення особи з інвалідністю, медичні довідки, посвідчення багатодітної сім`ї, довідка про вагітність, свідоцтво про статус самотньої матері).

Також необхідно додати фотографії документів. Вони мають бути чіткими, кольоровими та горизонтальними, а знімки екранів мають включати всю потрібну інформацію.

"Після завершення процесу подання заявки команда NRC опрацює інформацію і прийме рішення щодо заявки протягом 5–6 тижнів. Однак якщо в заявці є помилки, процес може затягнутися", — додали організатори.

Раніше ми писали, що українки у 2025 році зможуть взяти участь у проєкті від БФ "Конвіктус Україна". За програмою, вони отримають навички для працевлаштування та фіндопомогу на власний бізнес.

Також повідомлялося, що громадяни зможуть отримати фінансову допомогу на розвиток бізнесу в одній з областей. Йдеться про проєкт, що фінансується за підтримки Швейцарії.