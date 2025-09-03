Выплаты от NRC — когда стартует регистрация на денежную помощь в 10,8 тыс. грн

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года украинцы смогут подать заявки на выплату денежной помощи от гуманитарной организации "Норвежский совет по делам беженцев в Украине" (NRC). Выплаты получат те граждане, которые нуждаются в поддержке больше всего.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации в Facebook.

Что надо знать о программе помощи от NRC

Как отмечается, Норвежский совет по делам беженцев через несколько дней откроет прием заявок на получение денежной помощи.

Гуманитарная организация окажет помощь только тем, кто действительно в ней очень нуждается из-за ограниченного финансирования.

В первую очередь, будут помогать гражданам, проживающим в зонах риска. Выплаты получат:

лица, проживающие в зоне боевых действий;

граждане, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны;

лица, попавшие в сложные жизненные обстоятельства.

Ранее размер помощи составлял 10,8 тыс. грн на человека (за три месяца по 3,6 тыс. грн).

"Максимальное количество членов домохозяйства: не более 5 человек. Если больше, необходимо подать две отдельные формы, каждая из которых должна включать двух разных лиц старше 18 лет", — сообщали в организации.

Когда можно будет подать заявку на денежную помощь

Стартует прием заявок на получение денежной помощи от NRC 9 сентября в 12:00 и продлится до 18 сентября 17:00 по киевскому времени. Все заявки, которые будут поданы в течение этого периода, будут оцениваться одинаково.

"Советуем планировать заполнение заявки заранее, поскольку подача в последний день может повлиять на стабильность работы нашей системы", — говорится в сообщении.

После завершения периода регистрации заявители получат сообщение с подтверждением получения запроса. С 20 сентября граждане смогут проверить статус своей заявки через идентификационный код и номер телефона, указанный при заполнении формы.

Подробности по оказанию помощи. Источник: NRC

Во избежание технических ошибок нужно использовать последнюю версию браузера, загрузив Chrome для Android или IOS.

Ранее мы писали, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев принимает заявки на помощь в 3,6 тыс. грн. Выплаты доступны в Сумской области.

Также мы сообщали о проекте помощи, который реализуют в Запорожской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Размер выплаты составляет около 11 тыс. грн.