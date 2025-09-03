Виплати від NRC — коли стартує реєстрація на грошову допомогу у 10,8 тис. грн

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2025 року українці зможуть подати заявки на виплату грошової допомоги від гуманітарної організації "Норвезька рада у справах біженців в Україні" (NRC). Виплати отримають ті громадяни, які потребують підтримки найбільше.

Що треба знати про програму допомоги від NRC

Як зазначається, Норвезька рада у справах біженців за кілька днів відкриє прийом заявок на отримання грошової допомоги.

Гуманітарна організація надасть допомогу лише тим, хто дійсно її дуже потребує через обмежене фінансування.

У першу чергу, будуть допомагати громадянам, які мешкають у зонах ризику. Виплати отримають:

особи, які мешкають у зоні бойових дій;

громадяни, які були змушені залишити домівки через війну;

особи, які потрапили у складні життєві обставини.

Раніше розмір допомоги становив 10,8 тис. грн на особу (за три місяці по 3,6 тис. грн).

"Максимальна кількість членів домогосподарства: не більше 5 осіб. Якщо більше, необхідно подати дві окремі форми, кожна з яких має включати двох різних осіб старше 18 років", — повідомляли в організації.

Коли можна буде подати заявку на грошову допомогу

Стартуватиме прийом заявок на отримання грошової допомоги від NRC 9 вересня о 12:00 і триватиме до 18 вересня 17:00 за київським часом. Усі заявки, які будуть подані упродовж цього періоду, оцінюватимуть однаково.

"Радимо планувати заповнення заявки завчасно, оскільки подача в останній день може вплинути на стабільність роботи нашої системи", — йдеться у повідомленні.

Після завершення періоду реєстрації заявники отримають повідомлення з підтвердженням отримання запиту. З 20 вересня громадяни зможуть перевірити статус своєї заявки через ідентифікаційний код та номер телефону, вказаний під час заповнення форми.

Подробиці з надання допомоги. Джерело: NRC

Для уникнення технічних помилок потрібно використовувати останню версію браузера, завантаживши Chrome для Android чи IOS.

