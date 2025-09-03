Виплати від NRC — коли стартує реєстрація на грошову допомогу у 10,8 тис. грн

Грошова допомога від NRC — як українцям отримати 10,8 тис. грн
У вересні 2025 року українці зможуть подати заявки на виплату грошової допомоги від гуманітарної організації "Норвезька рада у справах біженців в Україні" (NRC). Виплати отримають ті громадяни, які потребують підтримки найбільше.
Про це повідомляє пресслужба гуманітарної організації у Facebook.
Що треба знати про програму допомоги від NRC
Як зазначається, Норвезька рада у справах біженців за кілька днів відкриє прийом заявок на отримання грошової допомоги.
Гуманітарна організація надасть допомогу лише тим, хто дійсно її дуже потребує через обмежене фінансування.
У першу чергу, будуть допомагати громадянам, які мешкають у зонах ризику. Виплати отримають:
- особи, які мешкають у зоні бойових дій;
- громадяни, які були змушені залишити домівки через війну;
- особи, які потрапили у складні життєві обставини.
Раніше розмір допомоги становив 10,8 тис. грн на особу (за три місяці по 3,6 тис. грн).
"Максимальна кількість членів домогосподарства: не більше 5 осіб. Якщо більше, необхідно подати дві окремі форми, кожна з яких має включати двох різних осіб старше 18 років", — повідомляли в організації.
Коли можна буде подати заявку на грошову допомогу
Стартуватиме прийом заявок на отримання грошової допомоги від NRC 9 вересня о 12:00 і триватиме до 18 вересня 17:00 за київським часом. Усі заявки, які будуть подані упродовж цього періоду, оцінюватимуть однаково.
"Радимо планувати заповнення заявки завчасно, оскільки подача в останній день може вплинути на стабільність роботи нашої системи", — йдеться у повідомленні.
Після завершення періоду реєстрації заявники отримають повідомлення з підтвердженням отримання запиту. З 20 вересня громадяни зможуть перевірити статус своєї заявки через ідентифікаційний код та номер телефону, вказаний під час заповнення форми.
Для уникнення технічних помилок потрібно використовувати останню версію браузера, завантаживши Chrome для Android чи IOS.
