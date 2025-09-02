Выплаты на создание бизнеса — кому и где предоставят гранты до 3 тыс. долларов

Иностранная валюта в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Жители Винницы и области могут принять участие в образовательной программе "Право на бизнес: курс для предпринимателей", предусматривающей предоставление грантов до 3 тыс. долларов на собственное дело. Она призвана способствовать экономической состоятельности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, пострадавших от войны.

Подробнее о программе помощи для предпринимателей

Как отмечают организаторы, учебный курс в Винницком регионе направлен на то, чтобы помочь гражданам усовершенствовать бизнес-навыки, адаптироваться под современные условия рынка и открыть возможности для собственного развития во время военного положения.

Программа рассчитана на предпринимателей (ФЛП и самозанятых), которые хотят начать, восстановить или расширить собственное дело в пределах Винницкой области.

"Это возможность для людей, чьи бизнесы пострадали из-за войны, но которые не потеряли желание создавать и развивать собственное дело", — говорится в сообщении.

Курс предусматривает предоставление:

знаний от ведущих экспертов и бизнесменов, которые помогут создать и развить бизнес;

понимание, какие существуют угрозы и ошибки при ведении бизнеса:

знаний для овладения инструментами управления финансами в бизнесе;

возможности найти единомышленников и создать новые партнерства.

Участники после завершения программы получат возможность претендовать на целевую благотворительную помощь до 3 тыс. долларов, которые можно будет потратить на развитие собственного бизнеса.

Объявление. Источник: БФ "Право на защиту"

Как подать заявку на участие в грантовой программе

Те, кто подпадают под вышеуказанные условия, и стремятся стать участником учебного курса с возможностью претендовать на грант, должны заполнить специальную онлайн-форму. Заявки можно будет подавать до 22 сентября 2025 года.

Продолжительность обучения составит два месяца. Занятия будут проходить один раз в неделю (каждую субботу) с 09:00 до 18:00.

Стартует обучение в конце октября.

Реализация проекта происходит при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP).

