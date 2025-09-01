Видео
Денежная помощь в четырех областях — кто получит 11 тыс. грн

Денежная помощь в четырех областях — кто получит 11 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 11:00
Выплаты от благотворителей — жители четырех регионов получат 11 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Благотворительный фонд Stabilization support services анонсировал распространение проекта поддержки граждан во время войны, кроме Запорожской, Николаевской, Сумской, также на Черниговскую область. Речь идет о регистрации на денежную помощь в размере почти 11 тыс. гривен

Об этом сообщила пресс-служба фонда в соцсети Instagram.

Подробнее о проекте помощи для четырех регионов

По информации организаторов, речь идет о проекте "Спасение жизни: защита, убежище и водоснабжение, санитария и гигиена для регионов, пострадавших от войны".

Как отмечается, расширение проекта на Черниговщину стало результатом совместного решения доноров и команды гуманитарного направления фонда.

"Объединенные усилия позволили охватить еще одну область, которая нуждается в срочной поддержке. Отныне жители пострадавших громад Черниговской области будут получать помощь, направленную на улучшение доступа к юридическим услугам, поддержку ментального здоровья, обеспечение базовых гигиенических потребностей и подготовку к зиме", — говорится в сообщении.

По данным фонда, за более чем шесть месяцев действия соответствующего проекта были продемонстрированы успешные результаты в трех целевых областях. Гражданам предоставили гигиенические наборы, комплекты с теплыми одеялами, спальными мешками и павербанками. Кроме того, фонд предоставляет топливные брикеты для прохождения холодного сезона. Людям оказывают профессиональную поддержку юристы, психологи и кейс-менеджеры.

Что известно о финподдержке от благотворителей

Проект прошел обновление, которое предусматривает предоставление многоцелевой денежной поддержки граждан.

По словам организаторов, координаторы программы вскоре начнут принимать заявки на оказание помощи в громадах всех четырех регионов, охватывающих проект.

На каждого человека в семье заявителя выделят по 3,6 тыс. гривен в месяц. Ограничений по количеству членов семьи нет. Выплата рассчитана на три месяца и будет осуществляться сразу за весь период. То есть каждый получит почти по 11 тыс. гривен.

Денежная помощь будет предоставляться в соответствии с критериями уязвимости, которые вскоре объявит фонд. Граждане могут следить за обновлениями на официальных информационных ресурсах благотворительного фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез".

выплаты финансовая помощь деньги финансы денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
