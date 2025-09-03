Видео
Главная Финансы Финпомощь от УВКБ ООН — где доступны выплаты в 3,6 тыс. грн

Финпомощь от УВКБ ООН — где доступны выплаты в 3,6 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 08:00
Выплаты в 3,6 тыс. грн — где действует программа помощи от УВКБ ООН в сентябре
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В сентябре 2025 года украинцы получили возможность зарегистрироваться в программе помощи от представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в одном из городов Сумской области. Выплата рассчитана на две категории граждан.

Об этом информирует пресс-служба организации в Telegram.

Читайте также:

Где доступна денежная помощь от УВКБ ООН

УВКБ ООН регулярно предоставляет в Сумской области финпомощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, которым пришлось переезжать из-за российской агрессии. На этот раз, по данным организаторов, регистрация на финпомощь в рамках программы будет доступна в городе Кролевец.

Организация выплачивает каждому члену семьи по 3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев. Однако средства поступят одним траншем в сумме 10,8 тыс. грн.

Важно, чтобы вышеуказанные две категории граждан до этого не имели аналогичной помощи от других украинских или иностранных фондов за предыдущие три месяца. Также среди требований к переселенцам — срок перемещения по стране не должен превышать шесть месяцев.

Приоритетно помощь будет предоставлена ВПЛ и беженцам без требования по срокам перемещения при наличии одного из критериев уязвимости:

  • в семье есть только мать или отец, имеющие детей до 18 лет или лиц от 55 лет;
  • семья состоит только из граждан пожилого возраста, или, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
  • есть лица с тяжелыми болезнями или инвалидностью.

Также необходимо, чтобы ежемесячный доход домохозяйства на одного человека был ниже суммы в 5,4 тыс. грн.

Как происходит регистрация на денежную помощь

Финансовую помощь от УВКБ ООН можно будет оформить в г. Кролевец, предварительно записавшись в очередь по телефону.

"Открыта запись в очередь для приема в г. Кролевец на 3 августа 2025 (среда), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 09:00-16:00", — говорится в сообщении.

Также в дальнейшем будут запланированы выезды мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в других городах Сумской области.





Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
