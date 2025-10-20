Выплаты от NRC — как проверить статус заявки на денежную помощь

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Граждане, которые зарегистрировались на денежную помощь по программе поддержки Норвежского совета по делам беженцев (NRC), могут проверить статус заявки. Там объяснили правила проверки.

Что надо знать о проверке статуса заявки

Как отметили в Норвежском совете по делам беженцев, прием заявок на программу денежной помощи завершился в сентябре 2025 года. Граждане могут просмотреть статус поданной заявки в инструменте самопроверки, используя присланный организацией код и через номер телефона главы домохозяйства, указанный при заполнении формы.

Специальный инструмент отобразит дату последнего обновления, что позволит следить за изменениями.

В NRC сообщают, что важно то, что статусы не присылают через SMS или WhatsApp. Все обновления будут доступны исключительно на платформе самопроверки.

Механизм проверки статуса заявки

Для того, чтобы получить доступ к статусу заявки и проверить ее, стоит воспользоваться инструментом самопроверки. Он предоставит актуальную информацию, в частности дату последнего обновления. Необходимо сделать следующие шаги:

Ввести идентификационный код, указанный в заявке на получение финпомощи. Ввести номер мобильного телефона, использовав номер, указанный в заявке. Проверить статус — инструмент предоставит текущие данные о статусе заявки.

В организации отметили, что NRC никогда не запрашивает у заявителей:

банковские данные;

PIN-коды;

CVV.

"Если у вас требуют оплату за участие — немедленно сообщите нам.

Защищайте свои данные и доверяйте только официальным источникам NRC — таким как эта страница в Facebook или платформа NeedAid. Другие источники могут предоставлять некорректную или ложную информацию", — добавили организаторы.

Информация от организации. Источник: NRC

