Выплаты от NRC — как проверить статус заявки на денежную помощь

Денежная помощь от NRC — как проверить статус заявки
Граждане, которые зарегистрировались на денежную помощь по программе поддержки Норвежского совета по делам беженцев (NRC), могут проверить статус заявки. Там объяснили правила проверки.
Об этом информирует пресс-служба NRC в соцсети Facebook.
Что надо знать о проверке статуса заявки
Как отметили в Норвежском совете по делам беженцев, прием заявок на программу денежной помощи завершился в сентябре 2025 года. Граждане могут просмотреть статус поданной заявки в инструменте самопроверки, используя присланный организацией код и через номер телефона главы домохозяйства, указанный при заполнении формы.
Специальный инструмент отобразит дату последнего обновления, что позволит следить за изменениями.
В NRC сообщают, что важно то, что статусы не присылают через SMS или WhatsApp. Все обновления будут доступны исключительно на платформе самопроверки.
Механизм проверки статуса заявки
Для того, чтобы получить доступ к статусу заявки и проверить ее, стоит воспользоваться инструментом самопроверки. Он предоставит актуальную информацию, в частности дату последнего обновления. Необходимо сделать следующие шаги:
- Ввести идентификационный код, указанный в заявке на получение финпомощи.
- Ввести номер мобильного телефона, использовав номер, указанный в заявке.
- Проверить статус — инструмент предоставит текущие данные о статусе заявки.
В организации отметили, что NRC никогда не запрашивает у заявителей:
- банковские данные;
- PIN-коды;
- CVV.
"Если у вас требуют оплату за участие — немедленно сообщите нам.
Защищайте свои данные и доверяйте только официальным источникам NRC — таким как эта страница в Facebook или платформа NeedAid. Другие источники могут предоставлять некорректную или ложную информацию", — добавили организаторы.
