Денежная помощь от NRC — как проверить статус заявки

Дата публикации 20 октября 2025 08:00
обновлено: 08:19
Выплаты от NRC — как проверить статус заявки на денежную помощь
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Граждане, которые зарегистрировались на денежную помощь по программе поддержки Норвежского совета по делам беженцев (NRC), могут проверить статус заявки. Там объяснили правила проверки.

Об этом информирует пресс-служба NRC в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что надо знать о проверке статуса заявки

Как отметили в Норвежском совете по делам беженцев, прием заявок на программу денежной помощи завершился в сентябре 2025 года. Граждане могут просмотреть статус поданной заявки в инструменте самопроверки, используя присланный организацией код и через номер телефона главы домохозяйства, указанный при заполнении формы.

Специальный инструмент отобразит дату последнего обновления, что позволит следить за изменениями.

В NRC сообщают, что важно то, что статусы не присылают через SMS или WhatsApp. Все обновления будут доступны исключительно на платформе самопроверки.

Механизм проверки статуса заявки

Для того, чтобы получить доступ к статусу заявки и проверить ее, стоит воспользоваться инструментом самопроверки. Он предоставит актуальную информацию, в частности дату последнего обновления. Необходимо сделать следующие шаги:

  1. Ввести идентификационный код, указанный в заявке на получение финпомощи.
  2. Ввести номер мобильного телефона, использовав номер, указанный в заявке.
  3. Проверить статус — инструмент предоставит текущие данные о статусе заявки.

В организации отметили, что NRC никогда не запрашивает у заявителей:

  • банковские данные;
  • PIN-коды;
  • CVV.

"Если у вас требуют оплату за участие — немедленно сообщите нам.
Защищайте свои данные и доверяйте только официальным источникам NRC — таким как эта страница в Facebook или платформа NeedAid. Другие источники могут предоставлять некорректную или ложную информацию", — добавили организаторы.

допомога українцям
Информация от организации. Источник: NRC

Ранее мы писали, что семьям с детьми ЮНИСЕФ/UNICEF окажет помощь на отопительный сезон. Домохозяйства из прифронтовых регионов получат по 19,4 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в двух областях БФ "Право на защиту" окажет помощь в не менее 60 тыс. грн. Речь идет о программе, которую реализуют при финподдержке Швейцарии.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
