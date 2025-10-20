Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Грошова допомога від NRC — як перевірити статус заявки

Грошова допомога від NRC — як перевірити статус заявки

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 08:00
Оновлено: 08:19
Виплати від NRC — як перевірити статус заявки на грошову допомогу
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Громадяни, які зареєструвались на грошову допомогу за програмою підтримки Норвезької ради у справах біженців (NRC), можуть перевірити статус заявки. Там пояснили правила перевірки.

Про це інформує пресслужба NRC у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Що треба знати про перевірку статусу заявки

Як зазначили у Норвезькій раді у справах біженців, прийом заявок на програму грошової допомоги завершився у вересні 2025 році. Громадяни можуть переглянути статус поданої заявки в інструменті самоперевірки, використовуючи надісланий організацією код та через номер телефону голови домогосподарства, вказаний під час заповнення форми.

Спеціальний інструмент відобразить дату останнього оновлення, що дозволить стежити за змінами.

В NRC повідомляють, що важливим є те, що статуси не надсилають через SMS або WhatsApp. Всі оновлення будуть доступні виключно на платформі самоперевірки.

Механізм перевірки статусу заявки

Для того, щоб отримати доступ до статусу заявки та перевірити її, варто скористатися інструментом самоперевірки. Він надасть актуальну інформацію, зокрема дату останнього оновлення. Необхідно зробити такі кроки:

  1. Ввести ідентифікаційний код, вказаний у заявці на отримання фіндопомоги.
  2. Ввести номер мобільного телефону, використавши номер, зазначений у заявці.
  3. Перевірити статус — інструмент надасть поточні дані щодо статусу заявки.

В організації зауважили, що NRC ніколи не запитує в заявників:

  • банківські дані;
  • PIN-коди;
  • CVV. 

"Якщо у вас вимагають оплату за участь — негайно повідомте нас.
 Захищайте свої дані та довіряйте лише офіційним джерелам NRC — таким як ця сторінка у Facebook або платформа NeedAid. Інші джерела можуть надавати некоректну або оманливу інформацію", — додали організатори.

допомога українцям
Інформація від організації. Джерело: NRC 

Раніше ми писали, що родинам з дітьми ЮНІСЕФ/UNICEF надасть допомогу на опалювальний сезон. Домогосподарства з прифронтових регіонів отримають по 19,4 тис. грн. 

Також ми розповідали, що в двох областях БФ "Право на захист" надасть допомогу у щонайменше 60 тис. грн. Йдеться про програму, що реалізують за фінпідтримки Швейцарії

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
