Выплаты до 5 тыс. долларов — где доступна программа при финподдержке Британии

Долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2025 года стартует проект помощи при финансовой поддержке Великобритании для самозанятых граждан и микропредпринимателей в Херсонской области. Он предусматривает предоставление денежной помощи на запуск и развитие собственного дела в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Берислав УГКЦ" в социальной сети Facebook.

Подробнее о помощи при поддержке Великобритании

Речь идет о реализации проекта под названием "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков".

Он призван оказать поддержку домохозяйствам, пострадавшим от войны для укрепления устойчивости. Финансовая помощь позволит усилить защиту и восстановить средства производства и другие источники дохода для улучшения продовольственной безопасности населения в прифронтовом Бериславском районе Херсонской области. Речь идет о таких тергромадах:

Великоалександровская;

Калиновская;

Борозенская.

Принять участие в программе могут внутренние переселенцы и местные жители, пострадавшие от войны при наличии уязвимостей:

в семье есть лица с инвалидностью;

ветераны/их родственники;

безработные жители от 50 лет и старше;

низкие ежемесячные доходы (менее 8 тыс. грн);

этнические сообщества;

семьи с детьми, пожилыми людьми, которые возглавляют женщины.

Размер помощи и как принять участие в программе

Программа по поддержке домохозяйств в прифронтовых районах предусматривает предоставление финпомощи в размере от 1 тыс. до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте). Их можно будет использовать на покупку оборудования, инструментов, необходимых для запуска и развития собственного дела.

Отбор участников состоится на конкурсной основе. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию, заполнив на сайте онлайн-форму.

Детали по реализации программы в области доступны по контактам:

Телефон горячей линии: 067 63 67 997;

Телефон для замечаний и предложений: 0 800 336 734.

Программу реализует консорциум BLOOM, состоящий из международной организации Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на Защиту при финподдержке правительства Великобритании.

