Денежная помощь от Британии — кому выплатят до 5 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 13:00
обновлено: 13:11
Выплаты до 5 тыс. долларов — где доступна программа при финподдержке Британии
Долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2025 года стартует проект помощи при финансовой поддержке Великобритании для самозанятых граждан и микропредпринимателей в Херсонской области. Он предусматривает предоставление денежной помощи на запуск и развитие собственного дела в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Берислав УГКЦ" в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Подробнее о помощи при поддержке Великобритании

Речь идет о реализации проекта под названием "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков".

Он призван оказать поддержку домохозяйствам, пострадавшим от войны для укрепления устойчивости. Финансовая помощь позволит усилить защиту и восстановить средства производства и другие источники дохода для улучшения продовольственной безопасности населения в прифронтовом Бериславском районе Херсонской области. Речь идет о таких тергромадах:

  • Великоалександровская;
  • Калиновская;
  • Борозенская.

Принять участие в программе могут внутренние переселенцы и местные жители, пострадавшие от войны при наличии уязвимостей:

  • в семье есть лица с инвалидностью;
  • ветераны/их родственники;
  • безработные жители от 50 лет и старше;
  • низкие ежемесячные доходы (менее 8 тыс. грн);
  • этнические сообщества;
  • семьи с детьми, пожилыми людьми, которые возглавляют женщины.

Размер помощи и как принять участие в программе

Программа по поддержке домохозяйств в прифронтовых районах предусматривает предоставление финпомощи в размере от 1 тыс. до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте). Их можно будет использовать на покупку оборудования, инструментов, необходимых для запуска и развития собственного дела.

Отбор участников состоится на конкурсной основе. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию, заполнив на сайте онлайн-форму.

Детали по реализации программы в области доступны по контактам:

  • Телефон горячей линии: 067 63 67 997;
  • Телефон для замечаний и предложений: 0 800 336 734.

Программу реализует консорциум BLOOM, состоящий из международной организации Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на Защиту при финподдержке правительства Великобритании.

Ранее сообщалось, что домохозяйствам, пострадавшим от войны, выплатят финпомощь в размере 40 тыс. грн. Средства в одном из регионов предоставит Общество Красного Креста Украины.

Также мы рассказывали, что внутренним переселенцам предоставят финансовую помощь на холодный сезон в размере 15 тыс. грн. Выплаты можно будет потратить на твердое топливо на зиму.

выплаты финансовая помощь ВПЛ деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
