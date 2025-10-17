Выплаты до 5 тыс. долларов — где доступна программа при финподдержке Британии

Денежная помощь от Британии — кому выплатят до 5 тыс. долларов
Осенью 2025 года стартует проект помощи при финансовой поддержке Великобритании для самозанятых граждан и микропредпринимателей в Херсонской области. Он предусматривает предоставление денежной помощи на запуск и развитие собственного дела в условиях военного положения.
Об этом сообщает пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Берислав УГКЦ" в социальной сети Facebook.
Подробнее о помощи при поддержке Великобритании
Речь идет о реализации проекта под названием "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков".
Он призван оказать поддержку домохозяйствам, пострадавшим от войны для укрепления устойчивости. Финансовая помощь позволит усилить защиту и восстановить средства производства и другие источники дохода для улучшения продовольственной безопасности населения в прифронтовом Бериславском районе Херсонской области. Речь идет о таких тергромадах:
- Великоалександровская;
- Калиновская;
- Борозенская.
Принять участие в программе могут внутренние переселенцы и местные жители, пострадавшие от войны при наличии уязвимостей:
- в семье есть лица с инвалидностью;
- ветераны/их родственники;
- безработные жители от 50 лет и старше;
- низкие ежемесячные доходы (менее 8 тыс. грн);
- этнические сообщества;
- семьи с детьми, пожилыми людьми, которые возглавляют женщины.
Размер помощи и как принять участие в программе
Программа по поддержке домохозяйств в прифронтовых районах предусматривает предоставление финпомощи в размере от 1 тыс. до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте). Их можно будет использовать на покупку оборудования, инструментов, необходимых для запуска и развития собственного дела.
Отбор участников состоится на конкурсной основе. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию, заполнив на сайте онлайн-форму.
Детали по реализации программы в области доступны по контактам:
- Телефон горячей линии: 067 63 67 997;
- Телефон для замечаний и предложений: 0 800 336 734.
Программу реализует консорциум BLOOM, состоящий из международной организации Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на Защиту при финподдержке правительства Великобритании.
Ранее сообщалось, что домохозяйствам, пострадавшим от войны, выплатят финпомощь в размере 40 тыс. грн. Средства в одном из регионов предоставит Общество Красного Креста Украины.
Также мы рассказывали, что внутренним переселенцам предоставят финансовую помощь на холодный сезон в размере 15 тыс. грн. Выплаты можно будет потратить на твердое топливо на зиму.
