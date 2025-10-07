Видео
Главная Финансы Денежная помощь от NRC для покупки дров — где принимают заявки

Денежная помощь от NRC для покупки дров — где принимают заявки

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 11:00
Выплаты от NRC на приобретение дров — кто и где сможет получить средства на зиму
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в одном из городов Харьковской области состоится регистрация на денежную помощь для покупки дров. Реализует программу поддержки Норвежский совет по делам беженцев (NRC).

Об этом информирует пресс-служба одного из городских советов в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто и где сможет получить помощь от NRC

Как отмечается, возможность подать заявки на помощь для приобретения дров получили жители города Дергачи. Представители Норвежского совета по делам беженцев будут проводить регистрацию с 7 по 10 октября 2025 года (включительно).

К участию приглашают те домохозяйства, которые имеют одну из категорий уязвимости. А именно:

  • семья имеет от трех детей (до 18 лет/до 23 лет, если учатся);
  • в домохозяйстве есть лица с инвалидностью/травмированными (ранения, производственные травмы);
  • в семье есть больные серьезными или хроническими заболеваниями;
  • если семью возглавляет человек, которому более 60 лет;
  • неполная семья (одинокие родители/женщины-кормилицы);
  • семьи, где все взрослые безработные и зарегистрированы в центре занятости;
  • домохозяйства с беременными/женщинами, которые кормят маленьких детей;
  • семьи с детьми до трех лет.

Важным условием в праве на выплаты является низкое экономическое состояние семьи, когда совокупный доход не превышает 8 тыс. грн на человека/месяц.

Что следует знать о регистрации на помощь

К участию в программе от Норвежского совета по делам беженцев приглашают те домохозяйства, которые подавали онлайн-заявки в июне или сентябре.

"Кто уже приходил на регистрацию с 22 сентября по 3 октября — повторно приходить не нужно. Жителей многоэтажек и тех, кто отапливается исключительно газом или через электричество, фонд не будет регистрировать", — уточнили организаторы.

Также обнародовали ориентировочный график регистрации (может претерпевать изменения):

  • 7 октября (10:00-16:00) — фамилии, начинающиеся на буквы А-Г;
  • 8 октября (10:00-16:00) — фамилии на буквы Д-И;
  • 9 октября (10:00-16:00) — фамилии на букву К;
  • 10 октября (10:00-13:00) — фамилии на букву Л.

О дальнейшей регистрации следующих диапазонов букв сообщат дополнительно.

Местом регистрации является бомбоубежище гуманитарного центра. С собой нужно взять оригиналы документов для всех членов семьи:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справки, где подтверждается уязвимая категория;
  • IBAN (реквизиты счета).

Ранее мы писали, что в одной из областей граждане смогут получить средства от БФ "Каритас Полтава". Речь идет о помощи для переселенцев на аренду жилья.

Также мы рассказывали, что осенью жители одного из городов Сумской области смогут получить финансовую помощь от УВКБ ООН. Речь идет о выплате почти 11 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
