Выплаты от NRC на приобретение дров — кто и где сможет получить средства на зиму

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в одном из городов Харьковской области состоится регистрация на денежную помощь для покупки дров. Реализует программу поддержки Норвежский совет по делам беженцев (NRC).

Об этом информирует пресс-служба одного из городских советов в соцсети Facebook.

Кто и где сможет получить помощь от NRC

Как отмечается, возможность подать заявки на помощь для приобретения дров получили жители города Дергачи. Представители Норвежского совета по делам беженцев будут проводить регистрацию с 7 по 10 октября 2025 года (включительно).

К участию приглашают те домохозяйства, которые имеют одну из категорий уязвимости. А именно:

семья имеет от трех детей (до 18 лет/до 23 лет, если учатся);

в домохозяйстве есть лица с инвалидностью/травмированными (ранения, производственные травмы);

в семье есть больные серьезными или хроническими заболеваниями;

если семью возглавляет человек, которому более 60 лет;

неполная семья (одинокие родители/женщины-кормилицы);

семьи, где все взрослые безработные и зарегистрированы в центре занятости;

домохозяйства с беременными/женщинами, которые кормят маленьких детей;

семьи с детьми до трех лет.

Важным условием в праве на выплаты является низкое экономическое состояние семьи, когда совокупный доход не превышает 8 тыс. грн на человека/месяц.

Что следует знать о регистрации на помощь

К участию в программе от Норвежского совета по делам беженцев приглашают те домохозяйства, которые подавали онлайн-заявки в июне или сентябре.

"Кто уже приходил на регистрацию с 22 сентября по 3 октября — повторно приходить не нужно. Жителей многоэтажек и тех, кто отапливается исключительно газом или через электричество, фонд не будет регистрировать", — уточнили организаторы.

Также обнародовали ориентировочный график регистрации (может претерпевать изменения):

7 октября (10:00-16:00) — фамилии, начинающиеся на буквы А-Г;

8 октября (10:00-16:00) — фамилии на буквы Д-И;

9 октября (10:00-16:00) — фамилии на букву К;

10 октября (10:00-13:00) — фамилии на букву Л.

О дальнейшей регистрации следующих диапазонов букв сообщат дополнительно.

Местом регистрации является бомбоубежище гуманитарного центра. С собой нужно взять оригиналы документов для всех членов семьи:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справки, где подтверждается уязвимая категория;

IBAN (реквизиты счета).

