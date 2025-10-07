Виплати від NRC на придбання дров — хто і де зможе отримати кошти на зиму

Людина тримає гривні у руках. Фото: Новини.LIVE

У рамках підготовки до нового опалювального сезону в одному з міст Харківської області відбудеться реєстрація на грошову допомогу для купівлі дров. Реалізує програму підтримки Норвезька рада у справах біженців (NRC).

Про це інформує пресслужба однієї з міських рад у соцмережі Facebook.

Хто і де зможе отримати допомогу від NRC

Як зазначається, можливість подати заявки на допомогу для придбання дров отримали жителі міста Дергачі. Представники Норвезької ради у справах біженців проводитимуть реєстрацію з 7 по 10 жовтня 2025 року (виключно).

До участі запрошують ті домогосподарства, які мають одну з категорій вразливості. А саме:

родина має від трьох дітей (до 18 років/до 23 років, якщо навчаються);

у домогосподарстві є особи з інвалідністю/травмованими (поранення, виробничі травми);

у родині є хворі на серйозні чи хронічні захворювання;

якщо родину очолює людина, якій понад 60 років;

неповна родина (самотні батьки/жінки-годувальниці);

родини, де всі дорослі безробітні та зареєстровані в центрі зайнятості;

домогосподарства з вагітними/жінками, що годують маленьких дітей;

родини з дітьми до трьох років.

Важливою умовою у праві на виплати є низький економічний стан родини, коли сукупний дохід не перевищує 8 тис. грн на особу/місяць.

Що варто знати про реєстрацію на допомогу

До участі у програмі від Норвезької ради у справах біженців запрошують ті домогосподарства, які подавали онлайн-заявки у червні або вересні.

"Хто вже приходив на реєстрацію з 22 вересня по 3 жовтня — повторно приходити не потрібно. Мешканців багатоповерхівок та тих, хто опалюється виключно газом або через електрику, фонд не реєструватиме", — уточнили організатори.

Також оприлюднили орієнтовний графік реєстрації (може зазнавати змін):

7 жовтня (10:00–16:00) — прізвища, що починаються на букви А–Г;

8 жовтня (10:00–16:00) — прізвища на букви Д–І ;

9 жовтня (10:00–16:00) — прізвища на букву К;

10 жовтня (10:00–13:00) — прізвища на букву Л.

Щодо подальшої реєстрації наступних діапазонів літер повідомлять додатково.

Місцем реєстрації є бомбосховище гуманітарного центру. З собою потрібно взяти оригінали документів для всіх членів родини:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідки, де підтверджується вразлива категорія;

IBAN (реквізити рахунку).

Раніше ми писали, що в одній з областей громадяни зможуть отримати кошти від БФ "Карітас Полтава". Йдеться про допомогу для переселенців на оренду житла.

Також ми розповідали, що восени мешканці одного з міст на Сумщині зможуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про виплату майже 11 тис. грн.