Виплати від NRC на придбання дров — хто і де зможе отримати кошти на зиму

Грошова допомога від NRC для купівлі дров — де приймають заявки
У рамках підготовки до нового опалювального сезону в одному з міст Харківської області відбудеться реєстрація на грошову допомогу для купівлі дров. Реалізує програму підтримки Норвезька рада у справах біженців (NRC).
Про це інформує пресслужба однієї з міських рад у соцмережі Facebook.
Хто і де зможе отримати допомогу від NRC
Як зазначається, можливість подати заявки на допомогу для придбання дров отримали жителі міста Дергачі. Представники Норвезької ради у справах біженців проводитимуть реєстрацію з 7 по 10 жовтня 2025 року (виключно).
До участі запрошують ті домогосподарства, які мають одну з категорій вразливості. А саме:
- родина має від трьох дітей (до 18 років/до 23 років, якщо навчаються);
- у домогосподарстві є особи з інвалідністю/травмованими (поранення, виробничі травми);
- у родині є хворі на серйозні чи хронічні захворювання;
- якщо родину очолює людина, якій понад 60 років;
- неповна родина (самотні батьки/жінки-годувальниці);
- родини, де всі дорослі безробітні та зареєстровані в центрі зайнятості;
- домогосподарства з вагітними/жінками, що годують маленьких дітей;
- родини з дітьми до трьох років.
Важливою умовою у праві на виплати є низький економічний стан родини, коли сукупний дохід не перевищує 8 тис. грн на особу/місяць.
Що варто знати про реєстрацію на допомогу
До участі у програмі від Норвезької ради у справах біженців запрошують ті домогосподарства, які подавали онлайн-заявки у червні або вересні.
"Хто вже приходив на реєстрацію з 22 вересня по 3 жовтня — повторно приходити не потрібно. Мешканців багатоповерхівок та тих, хто опалюється виключно газом або через електрику, фонд не реєструватиме", — уточнили організатори.
Також оприлюднили орієнтовний графік реєстрації (може зазнавати змін):
- 7 жовтня (10:00–16:00) — прізвища, що починаються на букви А–Г;
- 8 жовтня (10:00–16:00) — прізвища на букви Д–І ;
- 9 жовтня (10:00–16:00) — прізвища на букву К;
- 10 жовтня (10:00–13:00) — прізвища на букву Л.
Щодо подальшої реєстрації наступних діапазонів літер повідомлять додатково.
Місцем реєстрації є бомбосховище гуманітарного центру. З собою потрібно взяти оригінали документів для всіх членів родини:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідки, де підтверджується вразлива категорія;
- IBAN (реквізити рахунку).
