Выплаты от УВКБ ООН осенью — кто сможет получить и какие необходимы документы

Денежная помощь от УВКБ ООН 2025 — где записывают на выплаты
В октябре 2025 года некоторые граждане могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи от глобальной межправительственной организации — Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Заявки смогут подать на выплаты жители одного из городов Сумской области.
Об этом информирует пресс-центр УВКБ ООН.
Кто может получить финансовую помощь УВКБ ООН
Как отмечается, осенью получить средства смогут жители города Ромны Сумской области. Они будут доступны таким категориям граждан:
- Тем, кто имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которые переехали в течение последних полгода.
- Тем, кто вернулся в Украину, после того, как пришлось переезжать за границу.
Речь идет о гражданах, у которых низкие доходы — менее 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.
В приоритете на выплаты следующие категории:
- в семье одинокий отец или мать воспитывают детей в возрасте до 18 лет/живут с людьми, возраст которых превышает 55 лет;
- домохозяйство возглавляет одно/несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет/или воспитывают несовершеннолетних детей;
- в семье есть один/несколько человек с особыми потребностями: тяжелые заболевания или инвалидность.
Выплаты рассчитаны на тех, кто не получал финансовую поддержку от УВКБ ООН или других фондов последние три месяца.
Какие необходимы документы и размер помощи
Общий размер помощи на одного человека в домохозяйстве составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека/три месяца). Запись в очередь возможна по номеру телефона.
"Открыта запись в очередь для приема в г. Ромны на 07 октября 2025 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.
В пункте регистрации нужно будет иметь при себе:
- паспорт, идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- номер банковской карты;
- медицинские справки, справку ВПЛ.
