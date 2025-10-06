Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от УВКБ ООН 2025 — где записывают на выплаты

Денежная помощь от УВКБ ООН 2025 — где записывают на выплаты

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 13:07
Выплаты от УВКБ ООН осенью — кто сможет получить и какие необходимы документы
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В октябре 2025 года некоторые граждане могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи от глобальной межправительственной организации — Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Заявки смогут подать на выплаты жители одного из городов Сумской области.

Об этом информирует пресс-центр УВКБ ООН.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить финансовую помощь УВКБ ООН

Как отмечается, осенью получить средства смогут жители города Ромны Сумской области. Они будут доступны таким категориям граждан:

  1. Тем, кто имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которые переехали в течение последних полгода.
  2. Тем, кто вернулся в Украину, после того, как пришлось переезжать за границу.

Речь идет о гражданах, у которых низкие доходы — менее 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

В приоритете на выплаты следующие категории:

  • в семье одинокий отец или мать воспитывают детей в возрасте до 18 лет/живут с людьми, возраст которых превышает 55 лет;
  • домохозяйство возглавляет одно/несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет/или воспитывают несовершеннолетних детей;
  • в семье есть один/несколько человек с особыми потребностями: тяжелые заболевания или инвалидность.

Выплаты рассчитаны на тех, кто не получал финансовую поддержку от УВКБ ООН или других фондов последние три месяца.

Какие необходимы документы и размер помощи

Общий размер помощи на одного человека в домохозяйстве составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека/три месяца). Запись в очередь возможна по номеру телефона.

"Открыта запись в очередь для приема в г. Ромны на 07 октября 2025 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

В пункте регистрации нужно будет иметь при себе:

  • паспорт, идентификационный код;
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер банковской карты;
  • медицинские справки, справку ВПЛ.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить финансовые гранты от 1 тыс. долларов. Средства предоставит благотворительная организация "Каритас-Спес Украина".

Также мы рассказывали, что жители прифронтовых районов получат финансовую поддержку от Агентства ООН по делам беженцев. Семьям выплатят по 19,4 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь ВПЛ деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации