Выплаты от УВКБ ООН осенью — кто сможет получить и какие необходимы документы

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В октябре 2025 года некоторые граждане могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи от глобальной межправительственной организации — Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Заявки смогут подать на выплаты жители одного из городов Сумской области.

Об этом информирует пресс-центр УВКБ ООН.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить финансовую помощь УВКБ ООН

Как отмечается, осенью получить средства смогут жители города Ромны Сумской области. Они будут доступны таким категориям граждан:

Тем, кто имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которые переехали в течение последних полгода. Тем, кто вернулся в Украину, после того, как пришлось переезжать за границу.

Речь идет о гражданах, у которых низкие доходы — менее 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

В приоритете на выплаты следующие категории:

в семье одинокий отец или мать воспитывают детей в возрасте до 18 лет/живут с людьми, возраст которых превышает 55 лет;

домохозяйство возглавляет одно/несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет/или воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть один/несколько человек с особыми потребностями: тяжелые заболевания или инвалидность.

Выплаты рассчитаны на тех, кто не получал финансовую поддержку от УВКБ ООН или других фондов последние три месяца.

Какие необходимы документы и размер помощи

Общий размер помощи на одного человека в домохозяйстве составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека/три месяца). Запись в очередь возможна по номеру телефона.

"Открыта запись в очередь для приема в г. Ромны на 07 октября 2025 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

В пункте регистрации нужно будет иметь при себе:

паспорт, идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

медицинские справки, справку ВПЛ.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить финансовые гранты от 1 тыс. долларов. Средства предоставит благотворительная организация "Каритас-Спес Украина".

Также мы рассказывали, что жители прифронтовых районов получат финансовую поддержку от Агентства ООН по делам беженцев. Семьям выплатят по 19,4 тыс. грн.