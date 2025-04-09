Выплаты от Норвегии — где открыли регистрацию на помощь в апреле

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине продлили регистрацию на получение денежной помощи по проекту "Норвегия 3". Воспользоваться возможностью получить средства могут жители Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Благотворительного фонда "Каритас-Спес".

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Детали программы денежной помощи от Норвегии

Как отмечается, речь идет о программе помощи жителям прифронтовых районов при финансовой поддержке фонда "Каритас. Норвегия".

"Мы продолжаем поддерживать домохозяйства Харьковщины. Открыта регистрация на денежную помощь в рамках проекта "Норвегия 3", — говорится в сообщении.

Программа помощи охватит несколько громад в Харьковской области. Так, проект реализуют в с. Яковенково и с. Новая Гусаровка Балаклейской громады, с. Осиковый Гай Пролеснянской громады.

Граждане смогут использовать оформленную денежную помощь на потребности в фермерстве. В частности, средства разрешается направить на:

покупку посадочного материала;

приобретение удобрений;

покупку техники и с/х инвентаря для обработки земли.

Куда обращаться за помощью

Домохозяйства Харьковщины, желающие зарегистрироваться на денежную помощь в рамках проекта "Норвегия 3", могут обращаться на горячую линию.

"Звоните на горячую линию: 0 800 300 344 (звонки бесплатные со всех операторов)", — сообщают организаторы.

Также представители "Каритас-Спес" предоставят подробную информацию о проекте по номерам:

+380671040206;

+3800671558077;

+380671551341;

+380671550114;

+380671241773;

+380671550830.

Как отмечают в "Каритас-Спес Украина", благотворители продолжают поддерживать людей на прифронтовых территориях. В частности, на днях была оказана денежная помощь для уязвимых категорий населения на территориях до 40 км от линии боевого соприкосновения.

Напомним, в Украине некоторые граждане могут получить денежную помощь на лечение, восстановление после получения травм вследствие российской агрессии. Речь идет о сумме от 5 тыс. до 50 тыс. грн.

Также мы писали, что украинцы в прифронтовых областях страны могут получить финпомощь от организации Fight For Right. Граждане могут обращаться за помощью, если имеют статус лица по инвалидности.