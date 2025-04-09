Выплаты от Норвегии — где открыли регистрацию на помощь в апреле

Денежная помощь от Норвегии в апреле — детали программы
В Украине продлили регистрацию на получение денежной помощи по проекту "Норвегия 3". Воспользоваться возможностью получить средства могут жители Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Благотворительного фонда "Каритас-Спес".
Детали программы денежной помощи от Норвегии
Как отмечается, речь идет о программе помощи жителям прифронтовых районов при финансовой поддержке фонда "Каритас. Норвегия".
"Мы продолжаем поддерживать домохозяйства Харьковщины. Открыта регистрация на денежную помощь в рамках проекта "Норвегия 3", — говорится в сообщении.
Программа помощи охватит несколько громад в Харьковской области. Так, проект реализуют в с. Яковенково и с. Новая Гусаровка Балаклейской громады, с. Осиковый Гай Пролеснянской громады.
Граждане смогут использовать оформленную денежную помощь на потребности в фермерстве. В частности, средства разрешается направить на:
- покупку посадочного материала;
- приобретение удобрений;
- покупку техники и с/х инвентаря для обработки земли.
Куда обращаться за помощью
Домохозяйства Харьковщины, желающие зарегистрироваться на денежную помощь в рамках проекта "Норвегия 3", могут обращаться на горячую линию.
"Звоните на горячую линию: 0 800 300 344 (звонки бесплатные со всех операторов)", — сообщают организаторы.
Также представители "Каритас-Спес" предоставят подробную информацию о проекте по номерам:
- +380671040206;
- +3800671558077;
- +380671551341;
- +380671550114;
- +380671241773;
- +380671550830.
Как отмечают в "Каритас-Спес Украина", благотворители продолжают поддерживать людей на прифронтовых территориях. В частности, на днях была оказана денежная помощь для уязвимых категорий населения на территориях до 40 км от линии боевого соприкосновения.
Напомним, в Украине некоторые граждане могут получить денежную помощь на лечение, восстановление после получения травм вследствие российской агрессии. Речь идет о сумме от 5 тыс. до 50 тыс. грн.
Также мы писали, что украинцы в прифронтовых областях страны могут получить финпомощь от организации Fight For Right. Граждане могут обращаться за помощью, если имеют статус лица по инвалидности.
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