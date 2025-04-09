Виплати у 2025 році — хто і де зможе отримати від 5 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році громадяни, які потребують лікування, постраждали внаслідок російської агресії чи втратили рідних під час війни, можуть отримати грошову допомогу від 5 тис. до 50 тис. грн. Виплати доступні від міської влади одного з українських міст.

Про це повідомили у пресслужбі однієї з військових адміністрацій.

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Зокрема, допомога від міської влади доступна у Херсоні. Кошти у вигляді одноразової грошової допомоги надають родинам загиблих та постраждалих від російської агресії, а також тим, хто має серйозні захворювання на лікування та операції.

Рідним загиблих влада міста гарантує 30 тис. грн фінансової підтримки. Батькам поранених від обстрілів дітей виплачують також по 30 тис. грн.

Громадяни, які постраждали від агресії РФ зможуть отримати виплати на амбулаторне лікування у сумі 5 тис. грн, на лікування у медзакладі — 15 тис. грн на сім днів, 25 тис. грн — до 21 дня, 50 тис. грн — понад 21 день.

Сім'ї загиблих військовослужбовців із Херсонської громади отримають по 40 тис. грн.

Тим, кому потрібне лікування онкології та на проведення хірургічних операцій, виплатять по 10 тис. грн. Онкохворим без стаціонарного лікування нададуть по 5 тис. грн, пацієнтам для операцій на серці та суглобах — по 10 тис. грн.

Куди звертатись за грошовою допомогою

Жителі Херсонської тергромади можуть уточнити деталі щодо одноразової грошової допомоги, зокрема щодо переліку документів та порядку оформлення, за такими контактними номерами телефонів міської влади:

у Дніпровському районі — 099 25 35 491;

у Корабельному районі — 050 87 51 141;

у Центральному районі — 066 44 79 236.

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