Виплати від Норвегії — де відкрили реєстрацію на допомогу у квітні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні продовжили реєстрацію на отримання грошової допомоги за проєктом "Норвегія 3". Скористатися можливістю отримати кошти можуть жителі Харківської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Благодійного фонду "Карітас-Спес".

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Деталі програми грошової допомоги від Норвегії

Як зазначається, йдеться про програму допомоги жителям прифронтових районів за фінансової підтримки фонду "Карітас. Норвегія".

"Ми продовжуємо підтримувати домогосподарства Харківщини. Відкрито реєстрація на грошову допомогу у межах проєкту "Норвегія 3", — йдеться у повідомленні.

Програма допомоги охопить кілька громад у Харківській області. Так, проєкт реалізують в с. Яковенкове та с. Нова Гусарівка Балаклійської громади, с. Осиковий Гай Проліснянської громади.

Громадяни зможуть використати оформлену грошову допомогу на потреби у фермерстві. Зокрема, кошти дозволяється спрямувати на:

купівлю посадкового матеріалу;

придбання добрив;

купівлю техніки та с/г інвентарю для обробки землі.

Куди звертатись за допомогою

Домогосподарства Харківщини, які бажають зареєструватися на грошову допомогу у рамках проєкту "Норвегія 3", можуть звертатися на гарячу лінію.

"Телефонуйте на гарячу лінію: 0 800 300 344 (дзвінки безкоштовні з усіх операторів)", — повідомляють організатори.

Також представники "Карітас-Спес" нададуть детальну інформацію про проєкт за номерами:

+380671040206;

+3800671558077;

+380671551341;

+380671550114;

+380671241773;

+380671550830.

Як зазначають у "Карітас-Спес Україна", благодійники продовжують підтримувати людей на прифронтових територіях. Зокрема, днями було надано грошову допомогу для вразливих категорій населення на територіях до 40 км від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть отримати грошову допомогу на лікування, відновлення після отримання травм унаслідок російської агресії. Йдеться про суму від 5 тис. до 50 тис. грн.

Також ми писали, що українці у прифронтових областях країни можуть отримати фіндопомогу від організації Fight For Right. Громадяни можуть звертатися за допомогою, якщо мають статус особи з інвалідності.