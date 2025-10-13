Выплаты на операции и медикаменты — кто и где может получить в 2025 году

Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году некоторые граждане, которые нуждаются в деньгах на срочную операцию, дорогие медикаменты, восстановление жилья после пожара или стихийного бедствия, могут обращаться к местным властям. В частности, такая возможность предусмотрена программой помощи в городе Днепр.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента социальной политики Днепровского городского совета в соцсети Facebook.

Кто может получить материальную помощь в 2025 году

Как отмечается, финансовую помощь могут получить граждане, зарегистрированные в Днепре, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Средства предусмотрены:

на лечение болезней;

на покрытие расходов из-за пожаров или стихийных бедствий;

другие ситуации, нарушившие нормальную жизнедеятельность.

Матпомощь выплачивают один раз в год. Ее отправляют на личный банковский счет получателя или через почту.

Размер помощи будет индивидуальным, ведь будет определяться решением комиссии. Однако в целом не сможет превышать десять размеров прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо в расчете на месяц.

Как получить денежную помощь в Днепре

Для того, чтобы получить адресную материальную помощь, нужно подать заявление и документы по адресу Днепровского горсовета: просп. Дмитрия Яворницкого, 75, г. Днепр, 49000 (в специальный ящик для обращений). Также можно по этому адресу отправить заявление и документы по почте.

В частности, необходимо подготовить следующие документы:

паспорт, идентификационный код;

справку переселенца;

справку о составе семьи;

справку о доходах заявителя и членов его семьи за последние три месяца;

справку из Госслужбы занятости о пребывании/непребывании на учете (для неработающих трудоспособных лиц);

справку о размере государственной соцпомощи;

справку из медучреждения о необходимости лечения в случае болезни;

в случае пожара нужно предоставить заверенную копию акта ГСЧС, если произошел не позднее чем год назад до подачи заявления на помощь.

