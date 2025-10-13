Видео
Україна
Денежная помощь на лечение — кто может получить в 2025 году

Денежная помощь на лечение — кто может получить в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 13:10
Выплаты на операции и медикаменты — кто и где может получить в 2025 году
Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году некоторые граждане, которые нуждаются в деньгах на срочную операцию, дорогие медикаменты, восстановление жилья после пожара или стихийного бедствия, могут обращаться к местным властям. В частности, такая возможность предусмотрена программой помощи в городе Днепр.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента социальной политики Днепровского городского совета в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто может получить материальную помощь в 2025 году

Как отмечается, финансовую помощь могут получить граждане, зарегистрированные в Днепре, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Средства предусмотрены:

  • на лечение болезней;
  • на покрытие расходов из-за пожаров или стихийных бедствий;
  • другие ситуации, нарушившие нормальную жизнедеятельность.

Матпомощь выплачивают один раз в год. Ее отправляют на личный банковский счет получателя или через почту.

Размер помощи будет индивидуальным, ведь будет определяться решением комиссии. Однако в целом не сможет превышать десять размеров прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо в расчете на месяц.

Как получить денежную помощь в Днепре

Для того, чтобы получить адресную материальную помощь, нужно подать заявление и документы по адресу Днепровского горсовета: просп. Дмитрия Яворницкого, 75, г. Днепр, 49000 (в специальный ящик для обращений). Также можно по этому адресу отправить заявление и документы по почте.

В частности, необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт, идентификационный код;
  • справку переселенца;
  • справку о составе семьи;
  • справку о доходах заявителя и членов его семьи за последние три месяца;
  • справку из Госслужбы занятости о пребывании/непребывании на учете (для неработающих трудоспособных лиц);
  • справку о размере государственной соцпомощи;
  • справку из медучреждения о необходимости лечения в случае болезни;
  • в случае пожара нужно предоставить заверенную копию акта ГСЧС, если произошел не позднее чем год назад до подачи заявления на помощь.

Ранее мы писали, что граждане с инвалидностью могут получить помощь от БФ "Право на защиту". Средства можно будет потратить на коммунальные услуги во время зимы.

Еще рассказывали, что ЮНИСЕФ выплатит семьям с детьми деньги на зимний период. Рассчитывать на выплаты смогут жители с прифронтовых территорий в 19,4 тыс. грн.

