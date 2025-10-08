Видео
Денежная помощь от Каритас — кто из ВПЛ может оформить

Дата публикации 8 октября 2025 11:00
Выплаты от Каритас для ВПЛ — какие условия предоставления денежной помощи
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Осенью благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" предоставит денежную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на аренду жилья. В случае соответствия условиям — семьям гарантируют поддержку на шесть месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

Читайте также:

Условия предоставления денежной помощи от Каритас

Как отмечается, денежная помощь для переселенцев на аренду жилья доступна в городе Кривой Рог и Криворожском районе в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".

Претендовать на выплаты граждане могут при условии соблюдения следующих обстоятельств:

  • недавнее перемещение с оккупированных территорий или из мест, где продолжаются боевые действия (не более 30 дней назад);
  • выселились из школ или детсадов, где проживали, из-за начала учебного года;
  • сейчас проживают в общежитиях.

В приоритете на выплаты семьи, которые имеют такие уязвимости:

  • есть беременные женщины или кормящие матери с детьми до трех лет;
  • многодетные семьи с тремя и более детьми;
  • одинокие матери и отцы (опекуны);
  • лица с инвалидностью первой-второй группы;
  • тяжелобольные граждане;
  • одинокие граждане пожилого возраста (от 60 лет).

Куда обращаться за получением помощи

Если внутренне перемещенные лица желают узнать больше о программе денежной помощи и как получить, должны обратиться по номерам телефонов в будни (10:00 — 16:00):

  • 067-280-94-59;
  • 067-454-27-22.

В организации отмечают, что помощь предоставляется сроком на шесть месяцев.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Каритас Кривой Рог"

"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, где граждане могут получить помощь до 5 тыс. долларов. Средства предоставят на запуск собственного дела или восстановление бизнеса.

Также мы рассказывали о том, что в одном из городов стартовала регистрация на финпомощь для покупки дров. Деньги предоставит Норвежский совет по делам беженцев (NRC).

