Выплаты от Каритас для ВПЛ — какие условия предоставления денежной помощи

Осенью благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" предоставит денежную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на аренду жилья. В случае соответствия условиям — семьям гарантируют поддержку на шесть месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

Условия предоставления денежной помощи от Каритас

Как отмечается, денежная помощь для переселенцев на аренду жилья доступна в городе Кривой Рог и Криворожском районе в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".

Претендовать на выплаты граждане могут при условии соблюдения следующих обстоятельств:

недавнее перемещение с оккупированных территорий или из мест, где продолжаются боевые действия (не более 30 дней назад);

выселились из школ или детсадов, где проживали, из-за начала учебного года;

сейчас проживают в общежитиях.

В приоритете на выплаты семьи, которые имеют такие уязвимости:

есть беременные женщины или кормящие матери с детьми до трех лет;

многодетные семьи с тремя и более детьми;

одинокие матери и отцы (опекуны);

лица с инвалидностью первой-второй группы;

тяжелобольные граждане;

одинокие граждане пожилого возраста (от 60 лет).

Куда обращаться за получением помощи

Если внутренне перемещенные лица желают узнать больше о программе денежной помощи и как получить, должны обратиться по номерам телефонов в будни (10:00 — 16:00):

067-280-94-59;

067-454-27-22.

В организации отмечают, что помощь предоставляется сроком на шесть месяцев.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Кривой Рог"

"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — говорится в сообщении.

Также мы рассказывали о том, что в одном из городов стартовала регистрация на финпомощь для покупки дров. Деньги предоставит Норвежский совет по делам беженцев (NRC).