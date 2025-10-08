Выплаты от Каритас для ВПЛ — какие условия предоставления денежной помощи

Денежная помощь от Каритас — кто из ВПЛ может оформить
Осенью благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" предоставит денежную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на аренду жилья. В случае соответствия условиям — семьям гарантируют поддержку на шесть месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.
Условия предоставления денежной помощи от Каритас
Как отмечается, денежная помощь для переселенцев на аренду жилья доступна в городе Кривой Рог и Криворожском районе в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".
Претендовать на выплаты граждане могут при условии соблюдения следующих обстоятельств:
- недавнее перемещение с оккупированных территорий или из мест, где продолжаются боевые действия (не более 30 дней назад);
- выселились из школ или детсадов, где проживали, из-за начала учебного года;
- сейчас проживают в общежитиях.
В приоритете на выплаты семьи, которые имеют такие уязвимости:
- есть беременные женщины или кормящие матери с детьми до трех лет;
- многодетные семьи с тремя и более детьми;
- одинокие матери и отцы (опекуны);
- лица с инвалидностью первой-второй группы;
- тяжелобольные граждане;
- одинокие граждане пожилого возраста (от 60 лет).
Куда обращаться за получением помощи
Если внутренне перемещенные лица желают узнать больше о программе денежной помощи и как получить, должны обратиться по номерам телефонов в будни (10:00 — 16:00):
- 067-280-94-59;
- 067-454-27-22.
В организации отмечают, что помощь предоставляется сроком на шесть месяцев.
"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — говорится в сообщении.
