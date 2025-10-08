Відео
Дата публікації: 8 жовтня 2025 11:00
Виплати від Карітас для ВПО — які умови надання грошової допомоги
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Восени благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" надасть грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на оренду житла. У разі відповідності умовам — родинам гарантують підтримку на шість місяців.  

Про це повідомляє пресслужба фонду у Facebook.

Умови надання грошової допомоги від Карітас

Як зазначається, грошова допомога для переселенців на оренду житла доступна у місті Кривий Ріг та Криворізькому районі у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".

Претендувати на виплати громадяни можуть за умови дотримання таких обставин:

  • нещодавнє переміщення з окупованих територій або з місць, де тривають бойові дії (не більш ніж 30 днів тому);
  • виселились зі шкіл чи дитсадків, де проживали, через початок навчального року;
  • нині проживають у гуртожитках.

У пріоритеті на виплати родини, які мають такі вразливості:

  • є вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми до трьох років;
  • багатодітні родини з трьома і більше дітей;
  • самотні матері та батьки (опікуни);
  • особи з інвалідністю першої-другої групи;
  • важкохворі громадяни;
  • самотні громадяни похилого віку (від 60 років).

Куди звертатися за отриманням допомоги

Якщо внутрішньо переміщені особи бажають дізнатися більше про програму грошової допомоги та про те, як отримати, мають звернутися за номерами телефонів у будні (10:00 — 16:00):

  • 067-280-94-59;
  • 067-454-27-22.

В організації наголошують, що допомога надається терміном на шість місяців.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Кривий Ріг"

"Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, де громадяни можуть отримати допомогу до 5 тис. доларів. Кошти нададуть на запуск власної справи або відновлення бізнесу.  

Також ми розповідали про те, що в одному з міст стартувала реєстрація на фіндопомогу для купівлі дров. Гроші надасть Норвезька рада у справах біженців (NRC). 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
