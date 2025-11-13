Виплати на дрова у 19 тис. грн — де доступна нова зимова програма від Карітас

Грошова допомога від Карітас — хто отримає 19 тис. грн на дрова
В одному з українських регіонів, що регулярно зазнає обстрілів РФ, стартував новий проєкт надання допомоги на зимовий період 2025-2026 років. Він передбачає підтримку як у грошовій, так і в натуральній формі.
Про це інформує пресцентр благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" у соцмережі Facebook.
Хто і де зможе отримати зимову допомогу від Карітас
Як зазначається, йдеться про старт проєкту під назвою "Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими, 2025-2026 pp.", що реалізують у Запорізькій області.
В його рамках передбачається надання допомоги для жителів таких районів на холодний період:
- На тверде паливо у грошовій формі у розмірі 19,4 тис. грн — у Долинській та Новомиколаївській громаді;
- Тверде паливо у натуральній формі дрова — у Запоріжжі;
- Грошова допомога на оплату комунпослуг — у Запорізькому районі.
На допомогу зможуть розраховувати пріоритетно вразливі групи громадян, які мають гострі потреби у зимовий період:
- самотня матір чи батько (опікун) неповнолітніх дітей;
- вагітні жінки або матері, яка годують дітей до трьох років;
- громадяни із серйозними/хронічними хворобами (є довідки);
- особи з інвалідністю всіх груп та інвалідністю з дитинства (є документи);
- багатодітні родини (від трьох неповнолітніх дітей);
- самотні громадяни похилого віку (від 60 років).
Як надаватимуть допомогу та інші нюанси
Організатори повідомляють, що надаватимуть допомогу жителям Запорізької області відповідно до списків, сформованих місцевою владою.
Проте підтримку не нададуть у разі:
- якщо домогосподарство раніше отримало подібну допомогу від іншої організації;
- якщо заявник вже отримує держдопомогу (домогосподарства можуть втратити субсидію, якщо отримають благодійну допомогу).
"Бенефіціар, який отримав допомогу у грошовій формі, зобовʼязаний прозвітувати про цільове використання коштів (чеки про придбання твердого палива та квитанції про оплату комунальних послуг)", — йдеться у повідомленні.
Всі деталі щодо реалізації програми можна уточнити за номером гарячої лінії (Пн-Пт 9:30-16:00): 0800336734.
