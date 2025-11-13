Виплати на дрова у 19 тис. грн — де доступна нова зимова програма від Карітас

Жінка тримає оберемок. Фото: Freepik

В одному з українських регіонів, що регулярно зазнає обстрілів РФ, стартував новий проєкт надання допомоги на зимовий період 2025-2026 років. Він передбачає підтримку як у грошовій, так і в натуральній формі.

Про це інформує пресцентр благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто і де зможе отримати зимову допомогу від Карітас

Як зазначається, йдеться про старт проєкту під назвою "Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими, 2025-2026 pp.", що реалізують у Запорізькій області.

В його рамках передбачається надання допомоги для жителів таких районів на холодний період:

На тверде паливо у грошовій формі у розмірі 19,4 тис. грн — у Долинській та Новомиколаївській громаді; Тверде паливо у натуральній формі дрова — у Запоріжжі; Грошова допомога на оплату комунпослуг — у Запорізькому районі.

На допомогу зможуть розраховувати пріоритетно вразливі групи громадян, які мають гострі потреби у зимовий період:

самотня матір чи батько (опікун) неповнолітніх дітей;

вагітні жінки або матері, яка годують дітей до трьох років;

громадяни із серйозними/хронічними хворобами (є довідки);

особи з інвалідністю всіх груп та інвалідністю з дитинства (є документи);

багатодітні родини (від трьох неповнолітніх дітей);

самотні громадяни похилого віку (від 60 років).

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Зпоріжжя"

Як надаватимуть допомогу та інші нюанси

Організатори повідомляють, що надаватимуть допомогу жителям Запорізької області відповідно до списків, сформованих місцевою владою.

Проте підтримку не нададуть у разі:

якщо домогосподарство раніше отримало подібну допомогу від іншої організації;

якщо заявник вже отримує держдопомогу (домогосподарства можуть втратити субсидію, якщо отримають благодійну допомогу).

"Бенефіціар, який отримав допомогу у грошовій формі, зобовʼязаний прозвітувати про цільове використання коштів (чеки про придбання твердого палива та квитанції про оплату комунальних послуг)", — йдеться у повідомленні.

Всі деталі щодо реалізації програми можна уточнити за номером гарячої лінії (Пн-Пт 9:30-16:00): 0800336734.

Раніше ми писали, хто зможе отримати грошову допомогу від UNHCR Ukraine у листопаді. Йдеться про нарахування кожному з родини по 10,8 тис. грн.

Також ми розповідали, де в Україні реалізують новий "зимовий проєкт" з надання підтримки під час холодного сезону. Йдеться про виплати на оплату рахунків з опалення.