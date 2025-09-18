Видео
Главная Финансы Денежная помощь на покупку дров — кто сможет получить 8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 08:00
Деньги на дрова — кому из ВПЛ предоставят по 8 тыс. грн этой осенью
Украинская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ввели новую инициативу в виде денежной помощи в 8 тыс. грн на твердое топливо осенью 2025 года. Такая программа поддержки стартует через несколько месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Читайте также:

Помощь на покупку дров и угля в 8 тыс. грн

По информации ведомства, Кабинет министров во время выездного заседания в Сумах принял ряд решений по дополнительной поддержке переселенцев.

Среди прочего — они вскоре смогут подавать заявки на выплату 8 тыс. грн на покупку дров, угля, брикетов или пеллетов.

Претендовать на такую помощь смогут при следующих условиях:

  • граждане имеют статус переселенца;
  • не получили средства от международных организаций, в частности в прифронтовых районах.

Ожидается, что такую помощь предоставят для 32 тыс. домохозяйств. Вопросом выплат будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Предоставление денежной помощи в 8 тыс. грн на дрова и уголь стартует после завершения выплат международными фондами в ноябре — декабре 2025 года.

"Укрепляем социальную защиту наших граждан в условиях военного положения. Постановления и изменения в законы подготовлены в рамках Программы действий Правительства на 2025 год", — добавили в Минсоцполитики.

Правительственная помощь на холодный сезон в 2025 году

Ранее правительство начало реализацию программы поддержки семей на зиму 2025-2026 годов. Каждому домохозяйству, которое будет отвечать требованиям, государство предоставит по 19,4 тыс. грн на закупку твердого топлива — дров, угля, брикетов или пеллетов.

Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий жителей населенных пунктов вблизи зоны боевых действий (дома расположены в пределах 10 км от государственной границы с РФ или у линии фронта Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей).

Главное условие — отопительная система дома на твердом топливе.

Приоритетно средства предоставят таким уязвимым слоям населения:

  • внутренне перемещенным лицам;
  • многодетным семьям (от трех детей);
  • семьям с низким доходом на одного члена семьи;
  • одиноким матерям или родителям, которые воспитывают детей самостоятельно;
  • лицам пожилого возраста, одиноким или безработным;
  • гражданам с инвалидностью и их семьям, нуждающимся в уходе.

Ранее мы писали, что в одной из областей принимают заявки на помощь для покупки твердого топлива. Домохозяйствам на отопление жилья выплатят по 19 тыс. грн.

Также мы рассказывали о программе по оказанию помощи на сельское хозяйство в размере 41 тыс. грн. Подавать заявки на участие в программе смогут только уязвимые категории.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
