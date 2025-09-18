Деньги на дрова — кому из ВПЛ предоставят по 8 тыс. грн этой осенью

Денежная помощь на покупку дров — кто сможет получить 8 тыс. грн
В Украине для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ввели новую инициативу в виде денежной помощи в 8 тыс. грн на твердое топливо осенью 2025 года. Такая программа поддержки стартует через несколько месяцев.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Помощь на покупку дров и угля в 8 тыс. грн
По информации ведомства, Кабинет министров во время выездного заседания в Сумах принял ряд решений по дополнительной поддержке переселенцев.
Среди прочего — они вскоре смогут подавать заявки на выплату 8 тыс. грн на покупку дров, угля, брикетов или пеллетов.
Претендовать на такую помощь смогут при следующих условиях:
- граждане имеют статус переселенца;
- не получили средства от международных организаций, в частности в прифронтовых районах.
Ожидается, что такую помощь предоставят для 32 тыс. домохозяйств. Вопросом выплат будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Предоставление денежной помощи в 8 тыс. грн на дрова и уголь стартует после завершения выплат международными фондами в ноябре — декабре 2025 года.
"Укрепляем социальную защиту наших граждан в условиях военного положения. Постановления и изменения в законы подготовлены в рамках Программы действий Правительства на 2025 год", — добавили в Минсоцполитики.
Правительственная помощь на холодный сезон в 2025 году
Ранее правительство начало реализацию программы поддержки семей на зиму 2025-2026 годов. Каждому домохозяйству, которое будет отвечать требованиям, государство предоставит по 19,4 тыс. грн на закупку твердого топлива — дров, угля, брикетов или пеллетов.
Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий жителей населенных пунктов вблизи зоны боевых действий (дома расположены в пределах 10 км от государственной границы с РФ или у линии фронта Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей).
Главное условие — отопительная система дома на твердом топливе.
Приоритетно средства предоставят таким уязвимым слоям населения:
- внутренне перемещенным лицам;
- многодетным семьям (от трех детей);
- семьям с низким доходом на одного члена семьи;
- одиноким матерям или родителям, которые воспитывают детей самостоятельно;
- лицам пожилого возраста, одиноким или безработным;
- гражданам с инвалидностью и их семьям, нуждающимся в уходе.
Ранее мы писали, что в одной из областей принимают заявки на помощь для покупки твердого топлива. Домохозяйствам на отопление жилья выплатят по 19 тыс. грн.
Также мы рассказывали о программе по оказанию помощи на сельское хозяйство в размере 41 тыс. грн. Подавать заявки на участие в программе смогут только уязвимые категории.
