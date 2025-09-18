Выплаты для ВПЛ — гранты от Каритас доступны в четырех областях

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В четырех областях Украины до 30 сентября 2025 года продолжается регистрация в проекте помощи "Семья Семье: Индивидуальная поддержка". В его рамках домохозяйства, пострадавшие в результате войны, получат до 32 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-центр благотворительного фонда "Каритас-Спес Львовской Архидиецезии" в Facebook.

Какие условия программы помощи до 32 тыс. грн

Как отмечается, проект призван оказать денежную помощь:

домохозяйствам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

гражданам, пострадавшим в результате войны (при наличии документального подтверждения).

Ожидается, что выплаты улучшат экономическое положение домохозяйств, которые занимаются предпринимательством. Речь идет о производстве продукции сельского хозяйства/животноводства или ведении другого вида деятельности.

Реализуют соответствующий проект в таких областях:

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Принять участие в программе имеют право внутренние переселенцы при условии отсутствия подобной помощи на предпринимательскую деятельность от Каритас-Спес Украина или других организаций в 2025 году.

Размер грантов и как зарегистрироваться

Граждане могут подавать заявки на денежную помощь в размере до 32,4 тыс. грн, если просьба в выплатах превысит указанную сумму, то Каритас-Спес может отказать в рассмотрении заявки.

Средства предусматриваются на сельское хозяйство, другие виды бизнеса, на профессиональное обучение и переквалификацию.

В частности, с/х гранты можно использовать на: покупку семян, удобрений, кормов, техоборудования, скота, на птицеводство, садоводство, ягодоводство, бизнес-гранты: на услуги и производство.

Выплаты на обучение и переквалификацию можно использовать на освоение новой профессии, курсы до полугода.

Предварительно зарегистрироваться в программе граждане могут, заполнив специальную форму.

