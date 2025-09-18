Выплаты для ВПЛ — гранты от Каритас доступны в четырех областях

Деньги от Каритас — где реализуют программу помощи для ВПЛ
В четырех областях Украины до 30 сентября 2025 года продолжается регистрация в проекте помощи "Семья Семье: Индивидуальная поддержка". В его рамках домохозяйства, пострадавшие в результате войны, получат до 32 тыс. грн.
Об этом информирует пресс-центр благотворительного фонда "Каритас-Спес Львовской Архидиецезии" в Facebook.
Какие условия программы помощи до 32 тыс. грн
Как отмечается, проект призван оказать денежную помощь:
- домохозяйствам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)
- гражданам, пострадавшим в результате войны (при наличии документального подтверждения).
Ожидается, что выплаты улучшат экономическое положение домохозяйств, которые занимаются предпринимательством. Речь идет о производстве продукции сельского хозяйства/животноводства или ведении другого вида деятельности.
Реализуют соответствующий проект в таких областях:
- Львовская;
- Тернопольская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Принять участие в программе имеют право внутренние переселенцы при условии отсутствия подобной помощи на предпринимательскую деятельность от Каритас-Спес Украина или других организаций в 2025 году.
Размер грантов и как зарегистрироваться
Граждане могут подавать заявки на денежную помощь в размере до 32,4 тыс. грн, если просьба в выплатах превысит указанную сумму, то Каритас-Спес может отказать в рассмотрении заявки.
Средства предусматриваются на сельское хозяйство, другие виды бизнеса, на профессиональное обучение и переквалификацию.
В частности, с/х гранты можно использовать на: покупку семян, удобрений, кормов, техоборудования, скота, на птицеводство, садоводство, ягодоводство, бизнес-гранты: на услуги и производство.
Выплаты на обучение и переквалификацию можно использовать на освоение новой профессии, курсы до полугода.
Предварительно зарегистрироваться в программе граждане могут, заполнив специальную форму.
Ранее мы писали, что в одном из городов можно будет подать заявки на помощь от UNHCR. Уязвимые группы людей получат по 10,8 тыс. грн.
Также сообщалось, кому из ВПЛ можно будет получить выплаты в 8 тыс. грн. Помощь предусмотрена на покупку твердого топлива.
Читайте Новини.LIVE!