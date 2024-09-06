Финансовая помощь в сентябре — кто из украинцев получит выплаты от Каритас

Денежная помощь от Каритас — кто и где имеет право на выплаты осенью
Некоторые украинцы в рамках программы поддержки Благотворительного фонда "Каритас" могут получить финансовую помощь на аренду жилья. Выплаты доступны в одном из регионов Украины для людей, пострадавших от войны.
О том, кто имеет право на выплаты, сообщает издание NV.
Условия программы помощи от "Каритас"
Как отмечается, речь идет о проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Денежная помощь доступна украинским внутренним переселенцам в Полтавской области.
Денежные средства предоставляют на оплату аренды жилья сроком на шесть месяцев.
Претендовать на помощь могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), получившие соответствующий статус менее 30 дней назад, и зарегистрированные в таких территориальных громадах:
- Полтавская;
- Миргородская;
- Коломакская;
- Кременчугская;
- Кобеляцкая.
Важно подпадать обязательно под одну из категорий уязвимости:
- лица с инвалидностью;
- лица с тяжелыми болезнями;
- одинокие лица пожилого возраста (60+)/домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
- одинокие матери или родители (опекуны несовершеннолетних детей);
- многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- беременные женщины/матери с детьми младше трех лет.
Также необходимо, чтобы доход семьи на одного человека не превышал 6,31 тыс. грн в месяц, а домохозяйство не получало выплаты от других международных организаций.
Как получить выплаты на аренду
Для регистрации на денежную помощь украинским внутренним переселенцам необходимо предоставить следующий пакет документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка внутри перемещенного лица;
- справка, где подтверждается категория уязвимости;
- справка ОК-5 или ОК-7;
- банковский счет IBAN для выплат.
Можно обратиться по телефону: 050 346 46 93.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы, решившие усыновить ребенка, имеют право на государственную помощь. В 2024 году размер выплат не изменился и составляет несколько десятков тысяч гривен.
Также мы писали, что в сентябре 2024 г. состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы на предоставление многоцелевой финансовой помощи от УВКБ ООН. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.
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