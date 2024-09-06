Финансовая помощь в сентябре — кто из украинцев получит выплаты от Каритас

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы в рамках программы поддержки Благотворительного фонда "Каритас" могут получить финансовую помощь на аренду жилья. Выплаты доступны в одном из регионов Украины для людей, пострадавших от войны.

О том, кто имеет право на выплаты, сообщает издание NV.

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Условия программы помощи от "Каритас"

Как отмечается, речь идет о проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Денежная помощь доступна украинским внутренним переселенцам в Полтавской области.

Денежные средства предоставляют на оплату аренды жилья сроком на шесть месяцев.

Претендовать на помощь могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), получившие соответствующий статус менее 30 дней назад, и зарегистрированные в таких территориальных громадах:

Полтавская;

Миргородская;

Коломакская;

Кременчугская;

Кобеляцкая.

Важно подпадать обязательно под одну из категорий уязвимости:

лица с инвалидностью;

лица с тяжелыми болезнями;

одинокие лица пожилого возраста (60+)/домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери или родители (опекуны несовершеннолетних детей);

многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

беременные женщины/матери с детьми младше трех лет.

Также необходимо, чтобы доход семьи на одного человека не превышал 6,31 тыс. грн в месяц, а домохозяйство не получало выплаты от других международных организаций.

Как получить выплаты на аренду

Для регистрации на денежную помощь украинским внутренним переселенцам необходимо предоставить следующий пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

справка внутри перемещенного лица;

справка, где подтверждается категория уязвимости;

справка ОК-5 или ОК-7;

банковский счет IBAN для выплат.

Можно обратиться по телефону: 050 346 46 93.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, решившие усыновить ребенка, имеют право на государственную помощь. В 2024 году размер выплат не изменился и составляет несколько десятков тысяч гривен.

Также мы писали, что в сентябре 2024 г. состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы на предоставление многоцелевой финансовой помощи от УВКБ ООН. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.